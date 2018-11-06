Напади повинні припинитися: у Держдепартаменті США закликали покарати вбивць Гандзюк

США висловлюють глибокі співчуття родині та друзям Катерини Гандзюк.

У Державному департаменті США засудили напади на активістів громадянського суспільства в Україні та закликали притягнути до відповідальності вбивць Катерини Гандзюк.

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Про це офіційний представник Держдепартаменту США Гізер Нойєрт написала в "Твіттері". "США висловлюють глибокі співчуття родині та друзям Катерини Гандзюк. Напади на громадянське суспільство України повинні припинитися. Ті, хто відповідальні за замовлення і здійснення цієї жахливої атаки, повинні бути притягнуті до суду", - написала вона.

З такою ж вимогою перед цим виступила глава МЗС Канади Христя Фріланд.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні стався напад на активістку Катерину Гандзюк. Нападник чекав жертву біля під'їзду і хлюпнув на дівчину концентрованою сірчаною кислотою. Вона отримала опіки 30% тіла. Катерина Гандзюк від отриманих опіків померла 4 листопада. Її справу відразу ж перекваліфікували на закінчене умисне вбивство. Генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв, що слідство Національної поліції щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк незабаром буде завершено і справу передадуть до суду.