Порошенко закликав ООН ввести миротворчу місію на Донбас

Багатонаціональна миротворча операція під егідою ООН на Донбасі могла б змусити Росію добросовісно виконувати Мінські домовленості.

Розгортання багатонаціональної миротворчої операції з повноцінним мандатом ООН із єдиною чітко визначеною метою щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України може бути визначальним фактором припинення страждань українського народу.

Про це Петро Порошенко сказав в ході виступу під час Заходу високого рівня щодо діяльності ООН з підтримання миру в рамках участі у 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, пише прес-служба президента.

"Очевидно, що у 21 столітті світ не став безпечнішим місцем. Ми продовжуємо бути свідками війн та агресії, навіть на Європейському континенті. Поки ми тут дискутуємо, зовнішня військова агресія проти України триває, грубо порушуючи Статут ООН та резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації", - зазначив Порошенко.

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Президент України підкреслив: "Тимчасова окупація частин української території продовжує завдавати страждань українському народу та підривати регіональний і міжнародний мир та безпеку".

Він зауважив, що згідно із найбільш обережними оцінками ООН, кількість жертв цього конфлікту сягнула близько 35 тисяч, включаючи більше 10 тисяч загиблих та близько 25 тисяч поранених. Кількість внутрішньо переміщених осіб перевищила 1,5 мільйона.

"Це може виглядати як чергові дані сухої статистики, якою ця Організація переповнена. Водночас для мене особисто та всіх українців це глибокі шрами на серці", - сказав Президент.

"Я впевнений, що багатонаціональна миротворча операція під егідою ООН з єдиною чітко визначеною метою щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України може бути визначальним фактором припинення страждань українського народу. Ми вважаємо, що не існує кращого способу як розгортання такої операції з повноцінним мандатом ООН", - підкреслив президент України.

Він додав, що це могло б змусити Росію добросовісно виконувати Мінські домовленості.

"Я вдячний Німеччині, Франції та США за мобілізацію міжнародної підтримки цієї ініціативи", - зазначив Президент.

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Водночас глава Української держави наголосив, що Росія виступає проти миротворців. "Причиною цього, серед іншого, є те, що Кремль боїться. Він боїться, що миротворці побачать російських військових та військову техніку на всій окупованій території. Вони також бояться втратити контроль над українсько-російською ділянкою кордону, який Кремль утримує для забезпечення постійної інфільтрації своїх військ на Донбас", - сказав Петро Порошенко.

"Хіба не повинна ООН надати сміливу відповідь цьому виклику?", - зауважив президент і нагадав, що звернення України щодо розгортання операції з підтримання миру ООН на окупованій території Донбасу, досі не було задоволено.

"Ми розглядаємо це як випробування здатності нашої Організації вирішувати складні конфліктні ситуації. Тест, який ООН має пройти", - резюмував Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив про необхідність створення тимчасової адміністрації на Донбасі, щоб забезпечити виконання Мінських угод в разі введення миротворчої місії ООН на схід України.