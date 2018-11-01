Вже ніхто не сумнівається, що саме Росія стимулює ескалацію конфлікту на Донбасі - Порошенко

Порошенко констатував, що ситуація з безпекою на Донбасі залишається дуже складною.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія стимулює ескалацію конфлікту на Донбасі, окупанти постійно провокують загострення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

«Вже ніхто не сумнівається, що саме Росія стимулює ескалацію конфлікту, і ми мали можливість в цьому переконатися під час останніх дебатів у Раді безпеки ООН. На жаль, безпекова ситуація на Донбасі залишається дуже складною, інша сторона постійно провокує загострення», - заявив він.

«Ми (лідери України та Німеччини - УНІАН) рішуче засудили триваючі обстріли із забороненої (Мінськими угодами – УНІАН) зброї, що ведуться неконтрольованих Україною територій», - додав президент.

Крім того, Порошенко наголосив, що через дії агресора продовжують гинути люди, в тому числі цивільні.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 24 рази обстріляли позиції Об’єднаних сил, двоє українських військовослужбовців зазнали поранень.