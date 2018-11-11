Історик пояснив, чому Путін почав війну на Донбасі

Жителі Донбасу, Закарпаття, Бессарабії та Полісся не є "однояйцевими близнюками". Але і відмінності між українцями різних регіонів не є нездоланними, переконаний Вахтанг Кіпіані.

Журналіст і історик Вахтанг Кіпіані, відповідаючи на питання про ментальні відмінності жителів Донбасу, заодно порушив тему війни на сході України. На його думку, саме стирання кордонів між жителями всіх територій України і спровокувало напад Росії.

Кіпіані під час чату в "Главреді" нагадав, що Україна як держава виникла в ХХ столітті на руїнах декількох імперій. Відповідно, жителі Донбасу, Закарпаття, Бессарабії та Полісся не є "однояйцевими близнюками". Але і відмінності між українцями різних регіонів не є нездоланними.

За його словами, спільне життя в одній державі, пісні, які українці слухають, книги, які читають, політики, за яких вони голосують, і головне – цінності, які вони сповідують, роблять всіх українців однією нацією.

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"Путіну це не подобалося, тому він і почав війну. Тому що ще 10-15 років і "русский мир" став би в Україні музейним експонатом", – заявив Кіпіані.

У той же час він підкреслив, що, незважаючи на наміри російського лідера, "наш шлях до себе і до Європи відтепер став більш рівним".

Раніше Кіпіані зазначив, що можливе приєднання Кубані до України принесе нашій країні більше проблем, ніж принесе користі.

"Я прожив десять років на Кубані і говорив, що, якщо приєднати її до України, Донецьк нам буде здаватися Тернополем. Концентрація російського шовінізму і тупоголових серед "козачків" з українськими прізвищами, але російських людей – безмежна. Не розумію, навіщо нам ще й це. Історичні права можна знайти в усьому і для всіх", – заявив він, відповідаючи на запитання, чи має Україна історичне право претендувати на цей регіон.