Історик пояснив, чи потрібно Україні претендувати на Кубань

Таку спробу Вахтанг Кіпіані вважає "ідіотизмом".

Можливе приєднання Кубані до України принесе нашій країні більше проблем, ніж користі.

Таку думку висловив журналіст і історик Вахтанг Кіпіані під час чату в "Главреді".

"Я прожив десять років на Кубані і говорив, що, якщо приєднати її до України, Донецьк нам буде здаватися Тернополем. Концентрація російського шовінізму і тупоголових серед "козачків" з українськими прізвищами, але російських людей – безмежна. Не розумію, навіщо нам ще й це. Історичні права можна знайти в усьому і для всіх", – заявив він, відповідаючи на запитання, чи має Україна історичне право претендувати на цей регіон.

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Що стосується того, чи дійсно території курського, бєлгородського, воронижського, кубанського і яїцького (урал) казачеств історично переважно населяли українці, то тут Кіпіані зазначив наступне: "Якщо це так, то чому ця тема мало висвітлюється в медіа? Адже вона могла б стати "м'якою силою", і можна було б розраховувати на лояльність цих регіонів по відношенню до України і, можливо, знизити агресію уряду РФ".

Історик упевнений: "У нас в країні є маса проблем, і спроба нам ще зайнятися і територією уральського козацтва, була б ідіотизмом. Там колись жили українці – зараз там живуть російські люди. Навіщо нам ще мільйони прихильників Путіна і патріарха Кирила серед громадян? Ніяких можливостей змінити лояльність цих регіонів немає. Треба витрачати кошти на більш реальні й необхідні для України справи".

Раніше історик пояснив, як позбутися від інфекції "русского міра". Потрібно виробити свій імунітет від "русского міра", вважає Вахтанг Кіпіані.

Нагадаємо, в Держдумі РФ заявили, що заява міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, який запропонував українцям "повернути Кубань і Москви", є закликом до агресії, що неприпустимо для політиків і керівників такого рангу.

Перед цим історик розповів, коли Україна "забере" Кубань. Імперія остаточно розпадеться, вважає Валентин Мороз.

А астролог розповів, коли Москва і Пітер стануть українськими. Крим Україні вже не повернути, але Київ отримає інші території – причому ще за нашого життя.