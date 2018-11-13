Порошенко привітав лідера кримськотатарського народу Джемілєва з ювілеєм

Президент Петро Порошенко зазначив, що Мустафа Джемілєв є не лише лідером кримськотатарського народу, а й авторитетом для всіх українців.

Президент Петро Порошенко привітав лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва з 75-річним ювілеєм.

Привітання оприлюднено на сторінці глави держави у Facebook. «75 років сьогодні виповнюється непересічній людині, лідеру не лише кримськотатарського народу, а й безсумнівному авторитету для всіх українців – Мустафі Джемілєву», - зазначив Порошенко.

Президент нагадав, що силу духу та сталевий характер Джемілєва не зламали роки переслідувань, тиску та ув’язнень за «поширення антирадянських поглядів».

«І зараз Мустафа не полишає боротьбу за повернення Криму, за звільнення усіх заручників Кремля, допоки вони не повернуться додому, в український Крим», - додав Порошенко.

Він побажав Джемілєву міцного здоров’я, наснаги та довголіття.

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У Київській міськдержадміністрації запланований урочистий захід з нагоди ювілею Джемілєва, повідомляє радіо Свобода. Перед днем народження він звернувся із закликом про допомогу дітям кримчан, яких з політичних мотивів утримують в Росії і на анексованому півострові. Джемілєв попросив направляти пожертвування з позначкою «Допомога дітям кримських політв'язнів» на розрахунковий рахунок благодійної організації «Фонд «Крим», який опублікував у Facebook.

Мустафа Джемілєв здобув статус національного лідера завдяки непохитній позиції в боротьбі за права кримськотатарського народу. Протягом 1966–1983 років він був шість разів арештований. Мав сім судимостей, провів в ув’язненні 15 років за «поширення поглядів, що порочать радянський лад». У 1975–1976 роках провів понад 300 днів голодування в Омській тюрмі. На свободу вийшов в 1986 році.

З 1991 до 2013 року був головою Меджлісу кримськотатарського народу. Мустафа Джемілєв – народний депутат III–VІІ скликань Верховної Ради. З листопада 2014 року – народний депутат України VIII скликання. Протягом усіх каденцій в українському парламенті залишався безпартійним.

20 серпня 2014 року указом президента Петра Порошенка Джемілєв призначений уповноваженим президента України у справах кримськотатарського народу.

Мустафа Джемілєв є почесним доктором права Сельджуцького університету (Туреччина), лауреатом міжнародної премії імені Орлика «За демократизацію українського суспільства». Нагороджений медаллю Нансена (ООН), орденом князя Ярослава Мудрого V і IV ступенів.