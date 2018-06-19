Джемілєв оцінив, чи піде Путін на воєнну операцію з метою пробити сухопутний коридор до Криму через посуху

Путін не піде на воєнну операцію з метою пробити сухопутний коридор до Криму, вважає Джемілєв.

В анексованому Криму посилюються серйозні проблеми з прісною водою. Через посуху стрімко зменшується рівень води в місцевих водоймищах.

Але президент РФ Володимир Путін, незважаючи на це, не піде на воєнну операцію з метою пробити сухопутний коридор у Крим, оскільки півострів йому потрібен лише як військова база. А ціна, яку Кремль заплатить за операцію проти українських військ, буде занадто висока, розповів в інтерв'ю "Апострофу" один з лідерів кримських татар, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

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"Поведінка Путіна взагалі непередбачувана, нічого не можна відкинути. Але з боку Путіна це (спроба пробити сухопутний коридор у Крим чи ще якось впливати на Україну - УНІАН.) буде дуже безглуздо і безперспективно", - зазначив він, додавши, що такий сценарій малоймовірний.

За словами Джемілєва, питна вода в окупованому Криму буде, просто не для сільського господарства: економіка півострова Росію взагалі не цікавить.

"Але вони будуть підтримувати там життя: доставляти продукти, якусь електроенергію, так і воду, щоб люди там не повмирали. Але гідного життя там ніколи не буде, поки триває окупація", - додав один з лідерів кримських татар.

Раніше ЗМІ повідомляли, що найближчим часом анексований РФ Крим може перейти на погодинне водопостачання через посуху.