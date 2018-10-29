Джемілєв про наміри окупантів "віджати" майно Меджлісу: повернемо після звільнення Криму

Лідер кримськотатарського народу зазначив, що значна частина нерухомості була придбана на пожертви кримських татар.

Все, що російська влада Криму «націоналізує» в Меджліса кримськотатарського народу, буде повернуто після деокупації півострова.

Таку думку 29 жовтня Крим.Реалії висловив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, коментуючи заяви окупаційної влади Криму про можливу «націоналізацію» майна Меджлісу.

«Значна частина нерухомості була придбана на пожертви наших співвітчизників, переважно, в Туреччині, а також зі США та Румунії. Вони робили внески не для маріонеток Кремля, а для представницького органу свого народу. У міжнародних судах будуть відповідачі не маріонетки, а Росія. Все, що у нас забиратимуть, ми сприймаємо спокійно. Після повернення Криму – все буде відновлено», – сказав Джемілєв.

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За його словами, російська влада бреше, розповідаючи про те, що «Фонд Крим», який хочуть «націоналізувати», належить їй.

«Мене вражає нахабство, заяви про те, що це все «належало Мустафі Джемілєву». Все це зареєстровано на благодійний фонд «Крим». Навіть моя родинна садиба, придбана на мої власні кошти, була передана фонду. У Мустафи Джемілєва там немає ніякої власності. Фонд створений у 1995 році Курултаєм кримськотатарського народу», – сказав він.

Джемілєв додав, що після 2014 року «Фонд Крим» займався «судовими позовами, пов'язаними з тим, що російська влада наклала руки на фонд».

29 жовтня російський глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що окупаційна влада Криму має намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу підконтрольному РФ «Духовному управлінню мусульман Криму».