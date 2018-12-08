Порошенко наголосив, що українська автокефальна церква буде визнана світовим православ’ям і незалежною від Москви.

В Україні через тиждень буде створено автокефальну помісну православну церкву.

Читайте такожВарфоломій закликав Онуфрія разом з ієрархами УПЦ МП взяти участь в Об’єднавчому соборі

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко сказав під час урочистостей з нагоди 150-ї річниці створення товариства "Просвіта" у Львові.

«Лише тиждень після сотень років очікувань і десятків років боротьби зараз відділяє Україну та українців від Об’єднавчого собору, на якому буде засновано, створено українську автокефальну помісну православну церкву, яка буде визнана світовим православ’ям і яка буде незалежна від Москви», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, учасники якого мають проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.