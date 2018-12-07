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Намісник Почаївської лаври написав листа "іподияконові УПЦ МП" Порошенку - в президента відповіли

08:47, 07 грудня 2018
Політика
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уНамісник Почаївської лаври написав листа "іподияконові" Порошенку / фото УНІАН

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Про це "Українській правді" повідомили у Адміністрації президента.

"Петро Порошенко ніколи не був іподияконом УПЦ МП", - запевнили в АП, реагуючи на відкритий лист намісника Почаївської лаври митрополита Володимира.

Нагадаємо, митрополит скаржився президенту на тиск, просив про заступництво і написав, що Порошенко нібито в минулому був іподияконом УПЦ МП.

"У минулому ви, шановний Петре Олексійовичу, були іподияконом нашої церкви. Ваш батько неодноразово бував у нашій Свято-Успенській Почаївській Лаврі, де ми, наскільки це було можливо, приділяли йому уваги", - йдеться в заяві священика.

"Ніякі інсинуації не зупинять хід історії та становлення єдиної помісної Православної Церкви в Україні", - додали в Адміністрації президента.

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Теги: #Порошенко#УПЦ МП