Варфоломій – Онуфрію: після створення в Україні нової церкви Ви вже не будете "Митрополитом Київським" (лист)

Вселенський патріарх нагадав, що згідно з історичними даними та архівними документами, Свята Київська митрополія завжди належала юрисдикції Матері Церкви Константинополя.

Вселенський патріарх Варфоломій 12 жовтня 2018 року надіслав листа предстоятелю УПЦ МП Онуфрію з поясненням причин надання Україні автокефальної церкви і закликом прибути на Об’єднавчий собор та взяти участь у ньому.

Лист, датований ще 12 жовтня, оприлюднив на своїй сторінці у Facebook митрополит УПЦ МП Олександр Драбинко.

Вселенський патріарх нагадав, що згідно з історичними даними та архівними документами, Свята Київська митрополія завжди належала юрисдикції Матері Церкви Константинополя, заснована нею як окрема митрополія, що займає 60-ту позицію у списку єпархій Вселенського Престолу. А пізніше, місцевий Синод у Росії «з невизначеного приводу в односторонньому порядку відсік себе від канонічного авторитету, тобто Святої Великої Церкви Христової (1448), але в місті Києві інші митрополити, законні та канонічні, були послідовно і невпинно поставляємі Вселенською патріархією, оскільки Київське духовенство та миряни не прийняли свого підпорядкування центру з Московії». А в 1685 році московський патріарх власноруч призначив київського митрополита, чим займався Константинополь, таким чином порушивши канони.

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Вселенський патріарх Діонісій IV тоді фактично закрив очі на порушення канонів та дозволив московському патріарху призначати київського митрополита, однак за умови, що, коли митрополит Київський звершуватиме безкровне та святе Таїнство, він має найперше поминати шановане ім’я Вселенського патріарха.

Враховуючи усі історичні факти, Вселенський патріарх робить висновок, що історична київська митрополія повинна повернутись до юрисдикції Вселенського патріархату, а Онуфрій після створення в Україні канонічної церкви та обрання її предстоятеля, більше не зможе називатися Митрополитом Київським.

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«Святий та Священний Синод Вселенського Патріархату, під час сесії від 22 квітня 2018 року, прийняв до уваги прохання надіслані час від часу від кліриків та мирян щодо незалежності благословенної української землі, котра була оформлена у окрему суверенну державу, але перш за все маючи за мету вилікувати вже усталені розколи та розділення, оскільки сестринська церква Москви не змогла принести їм вилікування – одностайно вирішили дарувати статус незалежної внутрішньої структури, тобто «автокефалію», Українській державі. До моменту формування ієрархії в Україні в тіло та його визначення після виборів її Предстоятеля, котрому у відповідність до нашого рішення буде грамотно вручений Патріарший і Синодальний Томос, ми повідомляємо Ваше Високопреосвященство, що в Україні є вища канонічна влада, якою є Свята Велика Церква Христова, як це було з давніх-давен.

Ми хотіли довести до відома Вашого Високопреосвященства, ці попередньо прийняті рішення Матери Церкви через призначених нами до Києва екзархів, але, на жаль, Ви відмовились взаємодіяти з ними. Повертаючись зараз до того самого питання вдруге через цей Патріарший лист та звернення до Вас як «Високопреосвященний митрополит Київський», у формі ікономії та милості, ми повідомляємо Вас, що після виборів Предстоятеля Української Церкви органом, котрий складатиметься з кліриків та мирян, Ви не зможете еклізіологічно та канонічно носити титул Митрополита Київського, котрий, Ви все одно носите зараз у порушення описаних умов офіційних документів 1686 року», – йдеться у листі.

Виходячи з цього, Варфоломій закликав Онуфрія «негайно і у дусі згоди та єдності» взяти участь у майбутньому установчому Соборі об’єднаної Української Православної Церкви і виборчих процесах для визначення її Предстоятеля.

«Вашому Високопреосвященству звичайно дозволяється бути кандидатом на цю позицію. Ми також просимо Вас і Вашу ієрархію бути у спілкуванні з колишнім митрополитом Київським Філаретом та колишнім архієпископом Львівським Макарієм та іншими з ними, оскільки вони були у повній мірі відновлені нами у архієрействі, але не у своїх посадах і титулах, через наше позитивне рішення на апеляційні прохання, котрі вони неодноразово надсилали нам, як те ясно та мудро проголошують Божественні та Святі Канони 9 та 17 Святих отців Халкідону», – зазначено у листі.