Ключі від Маріїнського палацу лежать на Хрещатику?

Призначення дострокових парламентських виборів в столиці стало не лише черговим успіхом Юлії Тимошенко. Цілком можливо, що ця подія стане прелюдією до президентської кампанії, принаймні, сприятиме чіткому позиціонуванню політичних гравців і встановленню контролю над київським політичним плацдармом.

Українські комуністи давно виконали свою історичну місію і тепер перетворилися на «резерв більшості». Треба сказати, далеко не недоторканний. Можна довго міркувати про причини практично стовідсоткової участі фракції КПУ в поваленні Черновецького, але факт залишається фактом: ситуативні альянси між соратниками Тимошенко і Симоненка стають практикою. Втім, за дострокові вибори в столиці проголосували і шестеро принципових литвинівцев, включаючи самого Володимира Михайловича, який традиційно метається між розумними і красивими. Юлія Тимошенко переконливо довела в рівній мірі союзникам і недоброзичливцям, що здатна вирішувати питання можливого дефіциту голосів з важливих для себе рішень. Язик не повертається назвати призначення дострокових столичних виборів перемогою парламентської коаліції.

Тимошенко одержала привід піддати критиці соратників по коаліції, адже 13 членів фракції НУ-НС не підтримали ініціативу про проведення дострокових виборів в Києві. Більшість з них – представники команди Віктора Балоги. Шеф президентського секретаріату, всупереч звичці, призначення виборів в Києві за гарячими слідами коментувати не став. Промовчав і Президент, зниклий з горизонту публічної уваги. Зате сам Черновецкий дуже швидко підняв кинуту йому Юлією Тимошенко рукавичку, пообіцявши не оскаржувати в суді парламентське рішення. Леоніду Михайловичу не до того: «час Ч», про який його попереджали впродовж півтора років, настав. І сьогодні для столичного градоначальника важливо не запанікувати. Ціна його успіху – зовсім не заявлена націленість на приріст числа прихильників в Київраді в 1,5-2 рази. Якщо Черновецкому вдасться утриматися в мерії за підсумками дострокових виборів, він перетвориться на політичну фігуру загальнонаціонального масштабу. З іншого боку, йому важливо позначити перспективу для своєї команди, щоб виключити розбрід і хитання в її рядах. Адже цього разу Леоніду Михайловичу ніяк не вдасться вести кампанію другим номером.

Парламентаріям, до речі, корисно було б прийняти ряд рішень, здатних утримати будь-якого наступного столичного голову від спокус діяти за алгоритмом Черновецкого. Не секрет, що дозволене нинішньою нормативною базою зосередження в руках голови КМДА контролю над фінансовими потоками і механізм ухвалення їм одноосібних рішень здатні перетворити практично будь-якого кандидата-«янгола» на Люцифера муніципального управління. Для парламентської коаліції, яка навряд чи виявиться здатною висунути єдиного кандидата, критично важливе ухвалення рішення про проведення виборів мера в два тури. Інакше боротися з теперішнім градоначальником буде куди складніше. До речі, і збереження закритих списків на місцевих виборах позбавляє політиків простору для маневру. При цьому очевидна і інша інтрига: чи одержать зміни в правила виборів необхідний для вступу до дії президентський автограф? Закон про імперативний мандат для депутатів місцевих рад, як відомо, зараз розглядається Конституційним Судом, і визнання його неконституційним може серйозно змінити передвиборні розклади.

Попередній аналіз ситуації в столиці дозволяє прогнозувати, що БЮТ вважатиме за краще використовувати подвійні стандарти в питанні висунення кандидата на столичне мерство. «Сердечники», які користуються значною підтримкою в столиці, хочуть використати шанс конвертувати популярність в перемогу кандидата в мери і формування пробютівської більшості в Київраді. З цієї причини вірогідним виглядає висунення найбільш наближеного до Юлії Володимирівни політика – Олександра Турчинова. Для нього надзвичайно важливо не зробити описану в підручниках з виборчих технологій помилку: відмовитися від поєднання статусів кандидата і керівника виборчого штабу. До того ж Турчинов до останнього часу був членом команди, і перспективи його трансформації в індивідуального політичного гравця поки не вивчені.

Ймовірно, решта коаліційних кандидатів при такому розкладі візьме участь в гонці не тільки як статисти, але і прагнучи забезпечити собі місце в майбутній управлінській команді. Ймовірно, «Наша Україна» і «Народна самооборона» висунуть окремі списки і кандидатів в мери: їх загальна політична платформа інтенсивно обсипається. Громадськість нарешті зможе побачити давно анонсовану супер-команду міських управлінців, яка консолідувалася навколо Віталія Кличка. Візьмуть участь у виборах і лідер столичних регіоналів Василь Горбаль, і головний київський «народник» Віктор Пилипишин, для яких важлива буде не перемога, а адекватна участь. Ймовірно, у виборах візьмуть участь політичні проекти, що претендують на володіння золотою акцією в Київраді наступного скликання. А ось соціалісти ризикують втратити свою нинішню прописку на Хрещатику - їх головний рейтинговий локомотив зразка-2006 року Юрій Луценко сьогодні знаходиться в іншому політичному депо.

Найбільш ймовірними виглядають два варіанти розвитку ситуації в столиці. Перший – збереження влади Леонідом Черновецьким, після чого мер почне послідовно зачищати підконтрольну територію – повторно підтверджена легітимність йому це дозволить. Висока громадянська свідомість киян, яка стала притчею во язицех, і цього разу може бути розміненою на гречку і тушковане м`ясо. Втім, команда столичного градоначальника використовуватиме й інші, сучасніші виборчі технології.

Другий – перехід влади в столиці під контроль БЮТ, після чого Київ перетворюватиметься одночасно на «заповідник справедливості» і стартовий майданчик для президентської кампанії. Той, хто одержить контроль над столицею за підсумками дострокових виборів, одержить і бонус в президентській гонці.

Одне зрозуміле вже і сьогодні: прийдешні 10 тижнів в столиці будуть наповнені політичною боротьбою, діапазон засобів ведення якої свідомо будуть виправдані розмірами куша, що стоїть на кону. Передвиборне компроматне цунамі неодноразово накриє всіх столичних жителів. За традицією, остаточний результат кампанії вирішуватиметься в судах, і переможені не визнають своєї поразки. Ви живете в Києві? Готуйтеся – кандидати йдуть до вас!

Євген Магда