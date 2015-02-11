У Раді створено ще 3 міжфракційних депутатських об'єднання (пряма трансляція)

Перший заступник голови парламенту Андрій Парубій повідомив на засіданні про створення міжфракційного депутатського об'єднання "Одеса", координатором якого обраний Сергій Ківалов.

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Також створено міжфракційне депутатське об'єднання "Або реально допомагати людям, або розпуститися", головою якого обрано Вадима Рабиновича, і міжфракційне депутатське об'єднання "Захистимо вугільну галузь", яке очолив Олег Мусій.