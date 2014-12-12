У Раді створили ще чотири міжфракційних об'єднання

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Гройсман повідомив про створення міжфракційного депутатського об'єднання “Запорізька Січ”.

Також він повідомив про створення міжфракційного депутатського об'єднання “Дружба з Європейським Союзом”, головою якого обрано Андрія Лопушанського (фракція партії “Блок Петра Порошенка”).

Читайте такожУ Раді створили міжфракційне об'єднання «За Харків, за Слобожанщину»

Гройсман повідомив про створення міжфракційного депутатського об'єднання “Прикарпаття”, співголовами якого обрано Анатолія Матвієнка та Володимира Шкварилюка.

Голова ВР також повідомив про створення міжфракційного депутатського об'єднання “За Січеславщину”.