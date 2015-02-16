Єфремову можуть висунути додаткові обвинувачення - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шокін сказав сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Він затриманий за зловживання при обтяжуючих обставинах і службове підроблення. Але є інші статті, вони доопрацьовуються і будуть пред'явлені”, - сказав Шокін.

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Як повідомляв УНІАН, 14 лютого працівниками Генеральної прокуратури України спільно зі співробітниками Служби безпеки України була проведена спецоперація із затримання Єфремова.

В Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури поінформували, Єфремов підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, тобто у зловживанні службовим становищем за обтяжуючих обставин та службовому підробленні.