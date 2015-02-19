Штайнмаєр обіцяє розглянути пропозицію про направлення миротворців на Донбас
Глава МЗС Німеччини пообіцяв розглянути прохання України про миротворчу місію.
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявляє, що його країна готова розглянути пропозицію відправлення миротворчої місії на схід України.
Про це йдеться в повідомленні МЗС ФРН у Twitter.
Зокрема, голова німецького зовнішньополітичного відомства, коментуючи ситуацію в Україні, відзначив, що "Мінські домовленості не втратили силу поки сторони залишаються їм відданими та одночасно визнають, що працюють над їх імплементацією".
#Steinmeier on #Ukraine crisis: #Minsk agreement has not failed as long as parties commit to it+acknowledge that they work on implementation
— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 19, 2015
У цьому зв'язку він наголосив, що "якщо президент Порошенко пропонує миротворчу місію на схід України, тоді ми розглянемо цю пропозицію уважно".
FM #Steinmeier cont'd: If President @Poroshenko proposes #PeaceMission for Eastern #Ukraine, we will consider this proposal carefully.
— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 19, 2015
Як повідомляв УНІАН, 18 лютого на засіданні РНБО президент України Петро Порошенко запропонував обговорити питання запрошення в Україну миротворчої місії ООН.
При цьому він зауважив, що найкращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу.
Читайте такожМЗС почав готувати звернення в ООН і ЄС про розгортання миротворчої місії на Донбасі
18 лютого Рада національної безпеки і оборони України вирішила звернутися до ООН і ЄС із проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена вздовж лінії розмежування на Донбасі й неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.
Сьогодні, 19 лютого, заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішньополітичної діяльності Мачей Поповскі заявив, що верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Фередіка Могеріні у разі отримання від Києва запиту щодо направлення на Донбас поліцейської місії ЄС має його проаналізувати, щоб потім винести на обговорення держав-членів.