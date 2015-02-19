Штайнмаєр обіцяє розглянути пропозицію про направлення миротворців на Донбас

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявляє, що його країна готова розглянути пропозицію відправлення миротворчої місії на схід України.

Про це йдеться в повідомленні МЗС ФРН у Twitter.

Зокрема, голова німецького зовнішньополітичного відомства, коментуючи ситуацію в Україні, відзначив, що "Мінські домовленості не втратили силу поки сторони залишаються їм відданими та одночасно визнають, що працюють над їх імплементацією".

#Steinmeier on #Ukraine crisis: #Minsk agreement has not failed as long as parties commit to it+acknowledge that they work on implementation — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 19, 2015

У цьому зв'язку він наголосив, що "якщо президент Порошенко пропонує миротворчу місію на схід України, тоді ми розглянемо цю пропозицію уважно".

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого на засіданні РНБО президент України Петро Порошенко запропонував обговорити питання запрошення в Україну миротворчої місії ООН.

При цьому він зауважив, що найкращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу.

Читайте такожМЗС почав готувати звернення в ООН і ЄС про розгортання миротворчої місії на Донбасі

18 лютого Рада національної безпеки і оборони України вирішила звернутися до ООН і ЄС із проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена вздовж лінії розмежування на Донбасі й неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.

Сьогодні, 19 лютого, заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішньополітичної діяльності Мачей Поповскі заявив, що верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Фередіка Могеріні у разі отримання від Києва запиту щодо направлення на Донбас поліцейської місії ЄС має його проаналізувати, щоб потім винести на обговорення держав-членів.