У московській поліції довели, що не били Гончаренка протягом 12 хвилин
Поліція Москви виклала в мережу відеоролик з "записом перебування в відділку" українського депутата Олексія Гончаренка, затриманого на акції пам'яті Бориса Нємцова.
Про це повідомляється на сайті МВС Москви.
"З урахуванням вчорашніх численних інтерв'ю О. Гончаренка, в яких він зробив необґрунтовані заяви, що у відділку поліції йому нібито заподіяли тілесні ушкодження і відмовили в медичній допомозі, прийнято рішення оприлюднити відеозапис його перебування у відділку поліції", - йдеться в повідомленні.
Відеозапис доступний для перегляду на сайті Petrovka38.ru на відеосервері московської поліції.
"Таким чином будь-хто може переконатися, що український парламентарій цілий і неушкоджений і що з ним поводилися коректно, в рамках чинного законодавства", - повідомили в МВС.
Читайте такожМосковська поліція склала на Гончаренка адмінпротокол (документ)Запис триває майже 12 хвилин, з яких 11 становить видача Гончаренку особистих речей при звільненні. Перша хвилина запису - нарізка з перебування депутата в камері.
Вчора Гончаренко провів у відділенні поліції "Китай-місто" кілька годин, після чого заявив про застосування до нього незаконних заходів фізичного впливу.
Депутат заявив, що вже після затримання його били. Він просив викликати лікаря, однак це так і не було зроблено.
Сьогодні стало відомо, що Гончаренко подав заяву на неправомірні дії московської поліції.
Раніше УНІАН повідомляв, що московська поліція більше не має претензій до депутата Верховної ради Олексія Гончаренка і він може безперешкодно покинути територію РФ.