У московській поліції довели, що не били Гончаренка протягом 12 хвилин

Про це повідомляється на сайті МВС Москви.

"З урахуванням вчорашніх численних інтерв'ю О. Гончаренка, в яких він зробив необґрунтовані заяви, що у відділку поліції йому нібито заподіяли тілесні ушкодження і відмовили в медичній допомозі, прийнято рішення оприлюднити відеозапис його перебування у відділку поліції", - йдеться в повідомленні.

Відеозапис доступний для перегляду на сайті Petrovka38.ru на відеосервері московської поліції.

"Таким чином будь-хто може переконатися, що український парламентарій цілий і неушкоджений і що з ним поводилися коректно, в рамках чинного законодавства", - повідомили в МВС.

Читайте такожМосковська поліція склала на Гончаренка адмінпротокол (документ)Запис триває майже 12 хвилин, з яких 11 становить видача Гончаренку особистих речей при звільненні. Перша хвилина запису - нарізка з перебування депутата в камері.

Вчора Гончаренко провів у відділенні поліції "Китай-місто" кілька годин, після чого заявив про застосування до нього незаконних заходів фізичного впливу.

Депутат заявив, що вже після затримання його били. Він просив викликати лікаря, однак це так і не було зроблено.

Сьогодні стало відомо, що Гончаренко подав заяву на неправомірні дії московської поліції.

Раніше УНІАН повідомляв, що московська поліція більше не має претензій до депутата Верховної ради Олексія Гончаренка і він може безперешкодно покинути територію РФ.