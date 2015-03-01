Гончаренко розповів про затримання у Москві: каже, його били та залякували

Нардепа Олексія Гончаренка звільнили в Росії, в понеділок буде суд щодо адміністративного правопорушення.

Про це він розповів в коментарі "Українській правді".

"Мене випустили тільки що. Завтра суд", - сказав він у коментарі о 20:51.

За словами Олексія, його звинувачують у непокорі органам влади. "Хоча я жодної непокори не чинив", - сказав він.

Читайте такожНардепа Гончаренка допитують у справі про замах на вбивство росіянина в Одесі 2 травня

Депутат наголосив, що вже після затримання його били. Він просив викликати лікаря, однак це так і не було зроблено.

"Мені підсовували якісь протоколи, залякували мене, що вже ніколи не вийду, що мені тут не Майдан, і що у тієї людини, яка зі мною говорила, мозоль від курка на пальці", - розповів Гончаренко.

"Я не знаю, хто це був. Їх було чоловік 15. Був один ФСБшник, поліція була. Вони всі були в цивільному", - сказав він.

Читайте такожПашинський про затримання Гончаренка: нашого нардепа підло кинули до в'язниці

Відповідаючи на питання, чи задавали йому питання по Одесі, Гончаренко відповів: "Один з них мені говорив, що хочуть з'ясувати питання моєї причетності до подій 2 травня в Одесі. Більше жодних питань не було".

"Коли ще мене волокли у відділення, якась група активістів переслідувала нас і кричала, що це душитель Одеси", - сказав Гончаренко.

Він уточнив, що судове засідання відбудеться у понеділок о 15 годині по Москві.

Стаття передбачає штраф в 1000 рублів або 15 діб адмінарешту.