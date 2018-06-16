Що для Тимошенко краще – “п’ятірка” від Президента чи “двійка” від Януковича?

Юлія Тимошенко відзвітувала. Кампанія з відзначання 100 днів уряду проходила широко. Ще за кілька днів пройшла низка круглих столів, покликаних оцінити перші кроки другого прем’єрського пришестя Юлії Володимирівни. Експерти, що перебувають на балансі як коаліції, так і опозиції, заходилися оцінювати ініціативи уряду Тимошенко.

Незаперечним політичним успіхом уряду вважають компенсаційні виплати заощаджень. “Це ударна фішка уряду Тимошенко, яка принесла їй політичні дивіденди у вигляді підвищення рейтингу”, – сказав політолог Володимир Фесенко. Очевидно, це те, за що поставив уряду п’ятірку й лідер свого блоку Володимир Литвин, оцінюючі політичний складник діяльності уряду.

Щодо газових угод з Росією, укладених урядом, то експерти дають їм полярні оцінки. Одні записують їх у безсумнівний актив Тимошенко (нарешті, ми змусили Газпром піти на якійсь поступки), інші кажуть, що через ті угоди Україна втратила можливість отримання “ексклюзивної ціни газу на 2009 рік”. “Тож наступний рік стане роком так званих світових цін на газ”. Таку думку на одному з круглих столів висловив політолог Андрій Єрмолаєв. Аналізуючи угоди, одні схвально кажуть про такий позитив, як усунення з ринку газового посередника, інші нагадують про те, що російський Газпром таки заходить на український ринок, і це применшує перемогу уряду.

Звичайно, оцінки експертів залежать від того, на кого працює та чи інша аналітична структура. Але на думку всіх політологів, газова тема, точніше – відсутність довгострокового контракту на постачання газу залишається одним з найбільших викликів для України.

Більшість експертів вважають успіхом уряду програму “Контрабанда – стоп”. За результатами опитування, проведеного фондом “Соціовимір”, такої думки дотримується 75 відсотків аналітиків. Сама Юлія Володимирівна з гордістю заявила, що кордон на замку, і тепер, не сплативши мита, навіть птах через нього не перелетить.

Позитивом діяльності уряду директор Агентства моделювання ситуації Віталій Бала назвав підвищення соціальних виплат: студентських стипендій, зарплати державних службовців, пенсій тощо. Також він нагадав, що уряд виконав свої обіцянки щодо збільшення виплат при народженні дітей.

Відповідно до цього ж опитування більшість експертів позитивно оцінює зовнішньополітичну діяльність уряду. Нагадаємо, що Юлія Тимошенко двічі побувала в Брюсселі, де зустрічалась із Генсеком НАТО Яапом де Хооп Схеффером та Держсекретарем США Кондолізою Райс, а один раз у Москві, де зустрілася з Володимиром Путіним та Олексієм Міллером.

Серед останніх майже особистих досягнень Тимошенко – проведення дострокових виборів мера Києва. Хоча правові підстави такого досягнення сумнівні, а Партія регіонів взагалі назвала це “руйнацією місцевого самоврядування”. Водночас усі експерти визнають, що рішення про перевибори непопулярного серед киян мера – політична перемога Тимошенко.

Цікаво, що експерти до плюсів діяльності уряду відносять і прийняття Держбюджету. Але саме корекція Держбюджету стала причиною для критики Президента. За день до розширеного “стоденного” засідання Кабміну Президент України на прес-конференції заявив, що наполягає на прийнятті нового реального державного бюджету. При цьому зауважив, що “якнайшвидше прийняття реального державного бюджету 2008 року стане найкращим засобом боротьби з інфляцією”. “Коли за два місяці вибирається 60% річної інфляції, то, очевидно, що питання втратило контроль», – сказав Президент. І підкреслив, що зараз врегулювання ситуації потребує найсерйозніших дій уряду, Міністерства фінансів, міністра економіки, голови Національного банку.

Інфляція – головний негатив, у якому звинувачують уряд. Напевно, її мав на увазі Володимир Литвин, оцінюючи на трійку економічний складник діяльності Тимошенко.

Партія регіонів вирішила покритикувати 100-ий день кабінету Тимошенко тричі. 20 березня на засіданні тіньового уряду виступив Віктор Янукович. Він назвав дії уряду хаотичними й авантюрними, дорікнувши йому браком стратегії. Пізніше “Регіони” оприлюднили громадську доповідь опозиційного уряду "100 днів уряду Юлії Тимошенко”.

Найпереконливішим її місцем було твердження про те, що уряд демонструє безпорадність у питанні приборкання інфляції, відсутність прозорого та зрозумілого для суспільства плану заходів щодо забезпечення макроекономічної стабільності та прогнозованості".

Микола Азаров, який безпосередньо прийшов на засідання до Тимошенко, присвяченого скромному ювілею уряду, розширив цю тезу. За його словами, Кабмін багато говорить про свою антиінфляційну програму, яку він розробляє, але залишається невідомим її зміст. Він сказав, що “зараз уряд не декларує свої позиції щодо ситуації на валютному ринку”. Нагадаємо, що за день до розширеного засідання уряду його міністр фінансів Віктор Пинзеник відмовився коментувати ситуацію з доларом.

Рівень інвестицій та економічний розвиток аналітики уряду Тимошенко переконливо, з цифрами в руках зараховують до її плюсів, а аналітики Партії регіонів – до її негативів.

...Пані Тимошенко на розширеному засіданні Кабміну випромінювала оптимізм, урочисто перерахувала всі досягнення свого уряду, включаючи вступ до СОТ. Щоправда, майже відразу ж із Секретаріату Президента вустами Олександра Шлапака Юлію Володимирівну осмикнули. “Ми глибоко цінуємо те, що робить уряд. Але йому слід бути скромнішим”, – сказав перший заступник голови Секретаріату Шлапак. Він майже прямим текстом заявив, що уряду Тимошенко на варто привласнювати собі перемоги попередніх урядів та Президента.

Водночас представник Секретаріату привітав Юлію Тимошенко та її кабінет зі стоденним терміном і побажав успіхів. “Це – непоганий старт”, – оцінив він роботу уряду.

Минулого разу Президент відправив уряд Тимошенко у відставку невдовзі після того, як оцінив його діяльність на п’ятірку. Очевидно, цьогорічна скромна оцінка має тішити Юлію Володимирівну. У неї є шанс протриматися довше.

Маша Міщенко