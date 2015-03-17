Україна вирішила допомогти Румунії розморозити Придністровський конфлікт

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Румунії Вернером Йоханнісом, який перебуває в нашій країні з офіційним візитом.

"Ми дійшли згоди і щодо необхідності суттєвої модернізації системи безпеки в Чорноморському регіоні. Окрему увагу ми приділили подіям в Республіці Молдова, зокрема в її Придністровському регіоні, і домовилися про координацію наших дій по Придністров'ю для того, щоб сприяти розморожуванню цього конфлікту і допомогти суверенній і незалежній Молдові відновити свою територіальну цілісність і реінтегрувати Придністровський регіон", - сказав він.

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Тим часом, президент України Петро Порошенко підтвердив, що зустрінеться з лідерами фракцій парламенту та висловив сподівання, що буде ухвалено позитивне рішення стосовно змін до закону про особливості місцевого самоврядування для деяких територій Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання парламенту не розпочалося вчасно, оскільки у коаліції немає узгодженої позиції щодо питання особливого статусу територій у зоні бойових дій.