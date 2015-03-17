Порошенко сподівається вмовити Раду проголосувати за особливий статус деяких територій Донбасу
Президент України Петро Порошенко підтвердив, що зустрінеться з лідерами фракцій парламенту та висловив сподівання, що буде ухвалено позитивне рішення стосовно змін до закону про особливості місцевого самоврядування для деяких територій Донецької та Луганської областей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час спільної прес-конференції з президентом Румунії Вернером Йоханнісом, який перебуває в нашій країні з офіційним візитом.
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"Я закликаю всіх, і мені приємно, що керівники фракцій і коаліції звернулися до мене про зустріч, одразу ж після завершення наших переговорів з моїм румунським колегою ця зустріч відбудеться. І я дуже сподіваюся, що рішення Верховної Ради буде позитивним", - сказав глава держави, відповідаючи на запитання.
Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання парламенту не розпочалося вчасно, оскільки у коаліції немає узгодженої позиції щодо питання особливого статусу територій у зоні бойових дій.
Зокрема, спочатку роботу ВР відклали на 12.00, а потім було оголошено, що ранкового засідання не буде, а вечірнє розпочнеться о 16.00.
Зокрема, перший заступник керівника фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко повідомив, що “є неузгодженість позицій у коаліції щодо питання особливого статусу зони бойових дій. На даний момент фракції Радикальної партії, “Самопомочі” і “Батьківщини” не готові підтримувати цей законопроект, внесений президентом. Тому оголошена перерва і зараз збирається рада коаліції. Будемо намагатися знайти спільну позицію”.