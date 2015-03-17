Порошенко сподівається вмовити Раду проголосувати за особливий статус деяких територій Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час спільної прес-конференції з президентом Румунії Вернером Йоханнісом, який перебуває в нашій країні з офіційним візитом.

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"Я закликаю всіх, і мені приємно, що керівники фракцій і коаліції звернулися до мене про зустріч, одразу ж після завершення наших переговорів з моїм румунським колегою ця зустріч відбудеться. І я дуже сподіваюся, що рішення Верховної Ради буде позитивним", - сказав глава держави, відповідаючи на запитання.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання парламенту не розпочалося вчасно, оскільки у коаліції немає узгодженої позиції щодо питання особливого статусу територій у зоні бойових дій.

Зокрема, спочатку роботу ВР відклали на 12.00, а потім було оголошено, що ранкового засідання не буде, а вечірнє розпочнеться о 16.00.

Зокрема, перший заступник керівника фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко повідомив, що “є неузгодженість позицій у коаліції щодо питання особливого статусу зони бойових дій. На даний момент фракції Радикальної партії, “Самопомочі” і “Батьківщини” не готові підтримувати цей законопроект, внесений президентом. Тому оголошена перерва і зараз збирається рада коаліції. Будемо намагатися знайти спільну позицію”.