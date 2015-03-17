Провокатори намагалися розхитати ситуацію у Костянтинівці - Аброськін

Про це повідомив начальник Донецької обласної міліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, після роз'яснювальної роботи присутні розійшлися.

"Разом зі своїм заступником, полковником міліції Сергієм Князєвим виїхали на місце, провели роз'яснювальну роботу. Присутні розійшлися. Ще раз нагадав, правоохоронні органи займаються розслідуванням вчорашніх масових заворушень і покарання неминуче для організаторів і активних учасників", - написав Аброськін.

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Нагадаємо, 16 березня вдень у місті Костянтинівка на Донеччині БМД під керуванням українських військовослужбовців спричинила ДТП. При цьому було смертельно травмовано 8-річну дівчинку, а жінка та інша дитина - госпіталізовані.

Суд застосував запобіжний захід до солдата-винуватця дорожньо-транспортної пригоди у вигляді тримання під вартою. Генштаб відсторонив від посади комбата на час розслідування смертельного ДТП. Також влада пообіцяла, що Міноборони виплатить компенсацію родичам загиблої дівчинки.