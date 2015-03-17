Міноборони виплатить компенсацію родині загиблої дівчинки в Костянтинівці

"Позиція Міністерства оборони - повністю компенсувати постраждалій родині всі збитки", - заявив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко, передає ZN.UA.

Читайте такожАброськін пообіцяв жителям Костянтинівки, що військова техніка більше не їздитиме по місту

П його словами, представники місцевої влади та Міноборони поспілкувалися з батьком загиблої дівчинки і знайшли розуміння з його боку. "Є розуміння з його боку, влада зі своєї сторони, розуміє свою провину, тому будемо допомагати родині", - сказав Олександр Кіхтенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня в Костянтинівці сталося ДТП за участю українських військових, в результаті якого постраждала жінка і двоє дітей. 8-річна дівчинка загинула на місці події, жінка і дитина були госпіталізовані. Сьогодні в Генштабі повідомили, що винний у ДТП в Костянтинівці військовий був напідпитку.