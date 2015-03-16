У Костянтинівці БМД наїхала на жінку з дітьми: одна дитина загинула (фото)

Гусенична БМД наїхала на молоду жінку з двома дітьми в Костянтинівці, одна дитина загинула.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав місцевий журналіст Володимир Березін, передає Остров.

«Тільки що в Костянтинівці гусенична БМП наїхала на молоду жінку з двома дітьми. Одна дитина років 7-8 загинула на місці, немовляту й маму у важкому стані відвезли до лікарні», - написав Березін.

Немовля пізніше відпустили додому з батьком.

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Березін зазначає, що після трагедії «натовп антиукраїнських жителів почав закидати камінням всі машини ВСУ, які проїжджали поруч». Міліція, за його словами, не робила жодних дій.

Прес-служба Головного управління МВС України в Донецькій області також повідомляє, що сьогодні о 14.42 в Костянтинівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю БМД під управлінням військовослужбовців. Смертельно травмовано 8-річна дівчинка. Жінка і малолітня дитина доставлені до лікарні. На місце виїхала слідчо-оперативна група Костянтинівського МВ, керівники міліції, прокуратури, органів місцевої влади.

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"ДТП сталося на проспекті Ломоносова, біля міської лікарні № 5. Під колесами бойової машини десанту постраждали троє пішоходів: дівчинка, 8 років, загинула на місці, жінка і дитина, що знаходилася в колясці, доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група. З'ясовуються обставини події.