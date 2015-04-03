Адвокат екс-глави ДСНС Бочковського підтвердив обшук у будинку колишнього чиновника

Про це заявив адвокат Сергія Бочковського Ігор Федоренко, передає НБН.

«Так. Обшук проводиться», - розповів адвокат, відповідаючи на питання журналіста, чи правда, що у будинку Бочковського правоохоронці зараз проводять обшук.

При цьому, Федоренко не зміг повідомити подробиці того, що відбувається, так як за його словами, він знаходиться на слідчих діях.

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Екс-глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський вийшов з Лук'янівського СІЗО близько 7 вечора 1 квітня після внесення застави.

За словами адвоката, з ізолятора Бочковський поїхав відразу до лікарні - у нього загострився цукровий діабет і підвищився тиск. Випустили його під заставу в розмірі 1 млн і майже 200 тис. грн.

Бочковскому та його заступнику Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.