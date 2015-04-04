Конституційний суд погодився скасувати депутатську недоторканність - Мін'юст

Про це в інтерв'ю "5 каналу" сказав міністр юстиції Павло Петренко.

При цьому він зауважив, що таке рішення не суперечить позиції Феміди, проте зробить усіх громадян рівними перед законом.

"Іншого варіанту, ніж дати позитивний висновок у цій справі, немає. Тому, що жодні права громадян не порушуються цими змінами до Конституції. Насправді ми приводимо ситуацію до справедливого визначення, що в Україні немає певних осіб і груп осіб, які мають необмежену абсолютно недоторканність, що може використовуватись для приховування від правосуддя", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня, КС почав розгляд звернення Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України законопроекту про внесення змін до Конституції щодо недоторканості народних депутатів України та суддів.

16 січня у Верховній Раді було зареєстровано президентський законопроект про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів та суддів (№1776).

Законопроектом передбачається виключити з Конституції частини 1 і 3 статті 80. Йдеться про положення, яким визначено, що народним депутатам гарантується депутатська недоторканність, а також положення, згідно з яким народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

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Також пропонуються зміни до частини 3 статті 126, згідно з якими суддя не може бути без згоди Вищої ради юстиції затриманий і до нього не може бути застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання при вчиненні або безпосередньо після вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров'я особи.

У нинішній редакції статті йдеться про те, що суддя не може бути без згоди Верховної Ради затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом.

Стаття 129 після частини 1 доповнюється новою частиною, згідно з якою притягнення суддів до юридичної відповідальності здійснюється на загальних підставах. Судді не можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності за діяння, вчинені у зв'язку зі здійсненням правосуддя, крім випадків ухвалення завідомо неправосудного судового рішення, порушення присяги судді або вчинення дисциплінарного правопорушення.

5 лютого Верховна Рада підтримала постанову про направлення до Конституційного суду України законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України і суддів) (№1776).