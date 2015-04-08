СБУ обіцяє довести до кінця розслідування щодо причетності КПУ до терактів в Одесі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, відповідаючи на запитання про роль у цих подіях лідерів Компартії України.

"Так, у нас є претензії до Симоненка. Ми з'ясовуємо причетність членів Компартії до терактів в Одесі. Не статус (процесуальний статус Симоненко - УНІАН) важливий, а те, що комуністи скоюють злочини проти українського народу, і ми доведемо цю справу до кінця", - сказав Лубківський.

Читайте такожСимоненко зібрався провести у Києві марш за участю іноземних комуністів

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня на брифінгу в Києві прес-секретар СБУ Олена Гітлянська повідомила, що працівники СБУ викрили злочинну групу, яка причетна до 9 терактів в Одесі. До угруповання входили радикальні прихильники комуністичної ідеології, активні учасники одеського антимайдану і так званого "Куликового поля". У результаті спецоперації затримано три основних учасника групи (1960, 1963, 1969 років народження), які підтвердили, що саме вони підготували і здійснили теракти в Одесі 3, 10 грудня 2014 року, 4, 16 січня цього року, а також 10 лютого, 5, 12, 23, 28 березня. Слідчим відділом СБУ в Одеській області розпочато кримінальні провадження, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За даними прокуратури Одеської області, затримана злочинна група причетна до 12 терактів, скоєних в Одесі.