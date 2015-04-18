В СБУ повідомили про близько 30 українців, які перебувають під слідством в Росії

Про це в ефірі 5 каналу заявив глава слідчого управління СБУ Василь Вовк, коментуючи питання про дані щодо українців, які де-факто є ув'язненими в Росії, передає «Українська правда».

"Це інформація від міністерства закордонних справ - близько 30 українців перебувають у Росії під кримінальною відповідальністю. Правильно чи ні, по сфальсифікованим або не сфальсифікованим виробництвам - будемо судити ... По Надії Савченко можу сказати - виробництво сфальсифіковано", - зазначив Вовк.

Разом з тим він заявив, що в Україні під слідством СБУ перебуває 170 сепаратистів.

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"Тих, хто заарештований Службою безпеки України", - пояснив Вовк.

При цьому він уточнив, що не враховує дані органів прокуратури, в яких також містяться під вартою ті, хто скоїв злочини терористичної спрямованості, і МВС.

"Якщо ще в міліції - приблизно стільки ж (170 чоловік) і трохи - в прокуратурі, 2 тисячі не набереться", - заявив Вовк, коментуючи заяви представників "ДНР" щодо великої кількості бойовиків, затриманих українською стороною.