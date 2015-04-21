Козаченко готувала люстрацію головного слідчого МВС, підлеглі якого прийшли з обшуком

Про це написав Facebook повідомив журналіст Дмитро Гнап.

"Здається, стає зрозуміло, хто ініціював обшуки в люстраційного комітету.

Бачите цього чоловіка? Це Віталій Сакал - начальник Головного Слідчого Управління МВС. Він працює в керівництві Міністерства ще з часів Януковича-Захарченка.

Цінний кадр, адже його, попри закон про люстрацію, чомусь не хоче звільняти пан Аваков", - написав він.

"Вчора, як з'ясувалося, Окружний адмінсуд Києва прийняв до розгляду позов департаменту люстрації про звільнення Сакала з посади. Позов готувала Тетяна Козаченко. Сьогодні вранці підлеглі Сакала прийшли до неї додому. Совпадєніє? Нє думаю", - додав Гнап.

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Як відомо, вранці у вівторок до Козаченко додому, а також у кабінет до неї і її заступника прийшли представники Головного слідчого управління МВС проводити обшук.

Козаченко заявила, що обшук, який у неї проводять представники МВС, пов'язаний з тим, що свого часу Мін’юст виявив принципову позицію з приводу люстрації посадовця Державної фіскальної служби.

Як зауважили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ, обшуки у керівництва Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції проводяться за зверненням глави цього відомства Павла Петренка за фактом підроблення документа Мін’юсту щодо нерозповсюдження на одного з посадовців Головного управління Державної фіскальної служби (ГУ ДФС) у м. Києві Закону "Про очищення влади".