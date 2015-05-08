Росія не може вибірково виконувати Мінські угоди - посол США

Посол США в Україні Джефрі Пайєтт в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що влада США підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, тому займає активну позицію у питанні необхідності виконання Мінських угод і мирного плану президента України.

«Населення Донбасу, яке не запрошувало російські війська втручатися, постійно живе в умовах негативних наслідків нав'язаної йому війни», - зазначив дипломат. «Ми дуже серйозно ставимося, добре розуміємо і підтримуємо ті кроки, які робить президент Порошенко для реалізації Мінських угод».

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Також Пайєтт відзначив високу ефективність інформаційної війни, яку проводить Росія. За його словами: «це спеціально нав'язана війна, а населення Донбасу стало жертвою дезінформації та пропагандистської кампанії».

За словами Пайєтта, Росія не може вибірково виконувати Мінські угоди. РФ повинна відпустити Надію Савченко та інших ув'язнених, відвести усе важке озброєння і забезпечити режим припинення вогню. "Росія повинна повністю відновити український контроль над міжнародно визнаними кордонами під моніторингом ОБСЄ", - повідомив посол.

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Коментуючи питання про виділення Україні від США фінансової допомоги у 22 мільйони доларів Пайєтт зазначив, що частину коштів буде направлено неурядовим організаціям, які розподілять їх, в т. ч. на окуповану територію. «Всі ці програми призначені для того, щоб полегшити страждання жителів сходу, привести якимось чином у норму їх життя і підготувати до того моменту (...), коли буде відновлений мир, і вони зможуть повернутися додому», - заявив американський димпломат.

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