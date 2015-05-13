Керрі назвав Савченко політичним в'язнем і закликав РФ звільнити її

Про це він сказав на брифінгу в києві після переговорів з Володимиром Путіним і Сергієм Лавровим, пише Lb.ua.

"Ми хотіли б, що б було звільнено всіх політичних в'язнів, таких як Надя Савченко. І ми б хотіли, що б вантажі, включаючи гуманітарні вантажі Червоного Хреста, могли надходити в Україну. Ми вважаємо, що всі ці кроки мають відбутися швидко, і вони відіграють велику роль в якості життя на Донбасі", - заявив він

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Нагадаємо, в понеділок президент України Петро Порошенко заявив, що докладає всіх зусиль для звільнення з полону Савченко.

Українку звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів на сході України та незаконному перетині кордону. Вона всі звинувачення відкидає.