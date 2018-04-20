Росія намагалася підняти свій імідж

З 15 по 17 липня в Санкт-Петербурзі пройшов саміт країн-учасниць Великої вісімки (включаючи Росію). Головними питаннями саміту були: лівано-ізраїльський конфлікт, енергетична безпека... Коментарі експертів...

Анатолій Зленко, колишній міністр закордонних справ України:

НА САМІТІ БУВ ПРИСУТНІЙ ДУХ УКРАЇНИ

Сам факт проведення саміту великої вісімки в Петербурзі був використаний російською стороною для того, щоб підняти свій імідж і авторитет у світі, показати можливості Росії у сфері ресурсів. Довести, що Росія є претендентом на повноправну участь в системі регулювання світових енергопостачань.

Думаю, Росія продемонструвала учасникам свої можливості і дала можливість переконатися, наскільки вона здатна впливати на енергетичний ринок.

У той же час Росії не вдалося вирішити головне – одержати підтримку в питанні вступу до СОТ. Рішення цього питання поки призупинене, але, наскільки я зрозумів, були відповідні запевнення, і його найближчим часом знову розглянуть.

Досить дипломатично було зроблено заяву відносно близькосхідного конфлікту. Сторони не вдалися до засудження учасників конфлікту, а обмежилися загальною заявою і висловили свою стурбованість тим, що відбувається між Ізраїлем і Ліваном. Всі ми припускали, що українське питання буде звучати, тим більше що ми для цього докладали деякі зусилля. На жаль, цього не відбулося, але дух України як транзитера енергоресурсів на цьому заході був присутній.

Андрій Єрмолаєв, директор центру соціальних досліджень “Софія”:

МИ СТАЛИ СВІДКАМИ ІНТРИГИ МІЖ АМЕРИКАНСЬКИМИ І РОСІЙСЬКИМИ КОМПАНІЯМИ

Питання, розглянуті на саміті, мають характер заяв. G8 продемонструвала: вона не здатна справлятися з роллю нового керівника.

Для Росії це була нова проба пера і пошук нових конструкцій, як керувати світом. Після цього саміту вона почне пошук крупних регіональних союзів і ,швидше за все, намагатиметься різко підсилити позиції своїх колег по Шанхайській організації.

Обговорюється питання щодо появи клубної трійки: Росія, Китай, Індія. Не впевнений щодо трійки, але буде зроблена спроба підняти організацію на новий рівень, і з часом саміти Шанхайської організації перетворяться на саміти перших осіб найбільших держав. Росія претендуватиме на роль світового лідера і для цього їй буде потрібний свій «клуб».

Якщо говорити про перспективи G8, то мені здається доречною заява англійського прем`єра про розширення клубу до 13 членів. Можливо, в майбутньому G8 стане неформальною частиною Ради Безпеки. Це було б розумно, ООН вимагає реформи, про яку говорять вже десять років. Тоді буде знайдено компроміс між легітимними і клубними міжнародними структурами.

На саміті ми стали свідками інтриги між американськими і російськими компаніями (нагадаємо, що так і не було названо партнера «Газпрому» в будівництві обхідного газопроводу по дну Баренцева моря), але навряд чи нам треба радіти.

Україна зацікавлена в єдиній континентальній енергетичній системі. Нам не вигідно, щоб у Європі нас вважали монополістом по транзиту.

Віталій Паламарчук, політолог:

ЄВРОПІ ЦІКАВА ПОЗИЦІЯ ВЖЕ НОВОЇ ВЛАДИ

Не думаю, що зустріч в Петербурзі, що-небудь змінила. Розмови про те, що Росія не пройде американський бар`єр у СОТ, велися і до саміту. На мій погляд, під час саміту серйозних змін взагалі не відбулося, політики залишилися на своїх позиціях, зближення немає з питань енергетики, Європа реально залишається залежною від російської енергетичної мережі і реально побоюється, що Росія використовуватиме свої можливості в політичних цілях. У цьому питанні напруга залишається. Так само, як залишається напруга відносно конфліктних ситуацій, зокрема, на Близькому Сході. Американці підтримали Ізраїль, а Росія загалом - ні, не дивлячись на якусь загальну заяву.

Перебільшувати значення зустрічі в Петербурзі не варто, хоча Росія розігрує все це, оскільки це її перше головування. Але жодна проблема не вирішена. У питаннях постачань Україна відправила на саміт свою позицію, але влада зміниться, буде інша розстановка сил. І я не думаю, що позиція нинішньої влади комусь цікава. Європі цікава позиція вже нового уряду, який безумовно буде іншого кольору.

Михайло Погребинський, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології:

І РОСІЯ, І ЗАХІД ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ

Для України підсумки саміту досить сумні. Ми поводимося неадекватно, починаємо писати листи в G8. Навіщо? Дипломати так не роблять, вони здійснюють якісь кроки, якщо знають можливу позитивну відповідь.

Ну чого ви пишете, якщо зрозуміло, що ніхто вас не згадає? Це було безглуздо, хоча властиво для нашого МЗС, який скоріше є міністерством антиросійської пропаганди. Більше нічого змістовно вони не роблять.

G8 підтвердила, що з Росією сваритися не хочуть. Хоча в питаннях, пов`язаних з конфліктними ситуаціями, вона поводиться за подвійними стандартами. Є Північна Корея, яка поводиться абсолютно неадекватно, і їй би все цивілізоване повинне дати зрозуміти: ми єдині. Але Росія має своє «особливе», відмінне від усіх, - і лише для того, щоб мати ще один аргумент: дружіть з нами, адже ми можемо розмовляти з Кореєю.

Те ж саме стосується Ізраїлю. Якби Росія зайняла рішучу, послідовну позицію проти терористів з “Хезболлах”, було б набагато легше припинити смертоубивчий конфлікт.

Ухвалене на саміті рішення - і вашим і нашим, тобто нікому. Захід, у якого є великі проблеми, вимушений зважати на подвійні стандарти росіян, а росіяни вимушені зважати на подвійні стандарти Заходу. Нічого нового. Всі очікування, що приїде Буш, постукає кулаком по столу і скаже: ти не маєш рації, не справдилися.

Жодної згадки про Україну не було. Це дуже приватне питання. Більш того, Росія починає наполягати на своєму розумінні енергетичної безпеки, вона утвердилася в своєму статусі, скажімо так, "створюваної енергетичної наддержави". Вона вже починає діалог з Європою в такому тоні: а що вас не влаштовує в енергетичній хартії?

Росіяни зажадають внести зміни в енергетичну хартію, і Україну запросять, коли самі вже домовляться. Тому поводитися треба завжди так, щоб держава була гравцем, а не потрапляти в кишеню до Сполучених Штатів Америки. Адже це може скінчитися погано: забуде тебе Америка витягнути з кишені - і тебе вже немає.

Лана Самохвалова