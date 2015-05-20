Російські ЗМІ повідомляють про "закриття Новоросії" через Мінські угоди

Як пише Газета.Ru проект призупинено через план мирного врегулювання конфлікту.

Так, лідер терористичних організацій на сході України, депутат-"регіонал", "голова" руху "Новоросії" Олег Царьов у соціальних мережах повідомив, що діяльність "об'єднаного парламенту Новоросії заморожена, оскільки його існування суперечить Мінським угодам", і "безпосередньо впливати на ситуацію в Донбасі ні він, ні його депутати зараз не можуть".

Читайте такожСБУ заблокувала фінансування терористів через міжнародну платіжну систему

Крім цього, як зазначається, на головній сторінці сайту "проекту" зараз розміщено повідомлення: "Обслуговування офіційного сайту парламенту Новоросії призупинено".

Разом з тим, за даними видання, один з лідерів бойовиків зазначив, що політичних перспектив "ДНР" і "ЛНР" ці заяви не стосуються.

За словами одного з функціонерів у "ДНР", план об'єднати під "Новоросією" кілька регіонів України вийшов з-під контролю ще 11 травня 2014 року.

"У цей день референдум про самовизначення відбувся не у восьми регіонах, як це очікувалося, а лише в Луганській і Донецькій областях. Референдум не відбувся також, наприклад, у Першотравневому районі Донецької області, де, хоча і не було достатньо сил української армії, розташовувався штаб оборони під командуванням голови району", - пише видання.

Крім того, за інформацією видання, "практично ніде на сході України не було "кримської" підтримки населення і аналогів Чорноморського військово-морського флоту. Без них все йшло не так".

Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 року озброєні люди без розпізнавальних знаків блокували і захоплювали військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття в Росію Республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб'єктів.

Практично всі країни світу не визнали територіального поділу України, засудивши дії Кремля.

Після цього Росія почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська "народні республіки". РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.