Російські ЗМІ повідомляють про "закриття Новоросії" через Мінські угоди
Бойовики "ЛНР" і "ДНР" офіційно оголосили про "закриття Новоросії" та відповідних політтехнологічних структур, терористичних республік ця заява не стосується.
Як пише Газета.Ru проект призупинено через план мирного врегулювання конфлікту.
Так, лідер терористичних організацій на сході України, депутат-"регіонал", "голова" руху "Новоросії" Олег Царьов у соціальних мережах повідомив, що діяльність "об'єднаного парламенту Новоросії заморожена, оскільки його існування суперечить Мінським угодам", і "безпосередньо впливати на ситуацію в Донбасі ні він, ні його депутати зараз не можуть".
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Крім цього, як зазначається, на головній сторінці сайту "проекту" зараз розміщено повідомлення: "Обслуговування офіційного сайту парламенту Новоросії призупинено".
Разом з тим, за даними видання, один з лідерів бойовиків зазначив, що політичних перспектив "ДНР" і "ЛНР" ці заяви не стосуються.
За словами одного з функціонерів у "ДНР", план об'єднати під "Новоросією" кілька регіонів України вийшов з-під контролю ще 11 травня 2014 року.
"У цей день референдум про самовизначення відбувся не у восьми регіонах, як це очікувалося, а лише в Луганській і Донецькій областях. Референдум не відбувся також, наприклад, у Першотравневому районі Донецької області, де, хоча і не було достатньо сил української армії, розташовувався штаб оборони під командуванням голови району", - пише видання.
Крім того, за інформацією видання, "практично ніде на сході України не було "кримської" підтримки населення і аналогів Чорноморського військово-морського флоту. Без них все йшло не так".
Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 року озброєні люди без розпізнавальних знаків блокували і захоплювали військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.
16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.
18 березня в Кремлі Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття в Росію Республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб'єктів.
Практично всі країни світу не визнали територіального поділу України, засудивши дії Кремля.
Після цього Росія почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська "народні республіки". РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.