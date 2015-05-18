Україна ніколи не погодиться з окупацією Криму і боротиметься за права кримських татар – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на вечорі-реквіємі у зв’язку з Днем боротьби за права кримськотатарського народу та 71-ми роковинами депортації.

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«Україна ніколи не погодиться з окупацією Криму і ніколи не віддасть на поталу один із корінних народів нашої спільної Вітчизни. Будемо боротися за права кримськотатарського народу, його національні і політичні свободи. Крим - це не військова база, не «гордость русских моряков», а невід’ємна частина України. Це унікальний регіон, перлина світової цивілізації, колиска кримських татар. Це законна, визнана у світі його Батьківщина», - наголосив президент.

За словами Порошенка, «внаслідок російської окупації Криму кримські татари опинилися перед серйозною загрозою знищення свого національного осередку, нових репресій і позбавлення корінного народу фундаментальних політичних свобод і громадянських прав».

Нагадаємо, у понеділок, 18 травня, в Україні та за кордоном вшановують пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу.