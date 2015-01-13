Генштаб: Збройні сутички між бойовиками - не згортання проекту "Новоросія", а організація військ

На сьогодні слід очікувати, що сутички між незаконними озброєними формуваннями є не згортанням проекту "Новоросія", а чіткою організацією російських терористичних військ для ведення подальших бойових дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив в.о. керівника прес-центру Генштабу Владислав Селезньов.

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«Суспільно-політична та гуманітарна обстановка в зоні проведення АТО та районах, що межують з нею, лишається вкрай напруженою через регулярне порушення режиму тиші з боку бойовиків. Враховуючи той факт, що останнім часом жодні перемовини, у тому числі і в «нормандському форматі», ні до чого конкретного не привели та продовжують відтерміновуватись, слід очікувати, що сутички між незаконними озброєними формуваннями є не згортанням проекту "Новоросія", а чіткою організацією російських терористичних військ для ведення подальших бойових дій за наказом єдиного керівництва», - сказав він.

Селезньов також наголосив на тому, що залишається загроза здійснення терактів проти окремих громадян та організацій, які займаються волонтерською діяльністю на користь Збройних сил України.