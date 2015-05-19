Столтенберг закликав Росію припинити підтримку "ДНР" і "ЛНР"

За підсумками зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим глава НАТО заявив, що вважає такий крок необхідним для повної реалізації мінських угод.

Столтенберг також закликав Росію зробити трохи більш відкритими раптові перевірки боєготовності своєї армії, так як подібні несподівані навчання роблять непередбачуваною ситуацію на східних кордонах НАТО, повідомляє Російська служба ВВС.

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Генсек альянсу додав, що, незважаючи на рішення про призупинення стратегічного партнерства з Росією, НАТО не планує переривати контакти повністю і тримає канали військового зв'язку з Москвою відкритими.

Практичне партнерство НАТО з Росією було заморожено на тлі збройного конфлікту на сході України. В альянсі вважають, що Москва чинить бойовикам Донбасу військову допомогу, однак російська влада це категорично заперечує.