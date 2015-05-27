"Укрнафта" спростовує повідомлення про перебування збройних формувань на території компанії

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» спростовує поширену деякими ЗМІ інформацію про присутність збройних формувань у центральному офісі компанії в Києві, йдеться у повідомленні прес-служби.

«У зв'язку з поширенням інформації про те, що в приміщенні Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» (Київ, провулок Несторівський, 3-5) знаходяться близько 100 осіб у камуфляжі, які нібито залучені для блокування доступу в компанію «Укрнафта», повідомляємо, що зазначена інформація не відповідає дійсності», - наголошується в повідомленні.

Прес-служба заявляє, що «Укрнафта» працює в звичному режимі і на її території відсутні будь-які воєнізовані формування.

При цьому в компанії рекомендували засобам масової інформації об'єктивно висвітлювати інформацію і не піддаватися на провокаційні, необґрунтовані заяви окремих народних депутатів України, які штучно намагаються створити ажіотаж навколо діяльності «Укрнафти».

«Також просимо окремих народних депутатів України зосередитися на законотворчій діяльності, а не займатися саморекламою за рахунок поширення сумнівної, неперевіреної інформації про Товариство», - зазначають в «Укрнафті».

Довідка УНІАН. «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її долю припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнединецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значною кількістю інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включено до лістингу Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.