10 "літніх тез"

Петро Порошенко не часто «балує» журналістів виступами з можливістю поставити запитання, про що кореспонденти не забули нагадати йому під час самої прес-конференції. Загалом – це третій виступ в форматі прямого діалогу, хоча сам Порошенко під час вступного слова із впевненістю заявив, що «рівень свободи слова та можливості для роботи преси» - як ніколи високі.

Більше того, на відміну від попередніх зустрічей, спілкування з главою держави пройшло у внутрішньому дворику Адміністрації президента, так би мовити, на «неформальному тлі». Саме так полюбляв зустрічатись з журналістами Віктор Ющенко, теж, доречі, часто акцентуючи увагу на свободі слова.

Загалом Петро Порошенко врахував критику, яка лунала після його послання в парламенті, та, з представниками медіа, більше говорив про помилки і загрози. Мабуть, вперше він публічно визнав, що найближчим часом Україна не зможе повернути Крим та отримати обіцяний безвізовий режим з країнами ЄС.

УНІАН зібрав 10 ключових тез виступу президента.

Про відставки в Уряді

Президент наголосив, що цінує роботу міністрів і глави уряду, яким працювати дуже тяжко, однак «втома не повинна ставати мірилом роботи, а лише реформи та результат».

«Моя вчорашня заява про можливі зміни в уряді восени жодним чином не була спрямована проти когось персонально, але кожного урядовця вона має гранично мобілізувати на ще активнішу роботу. Високу оцінку суспільства ми можемо заслужити не лише нашою безсумнівною працездатністю, а результативністю. І саме по результатам восени має бути зроблено відповідні висновки», - сказав президент журналістам.

Окрім того, відповідаючи на запитання про можливу відставку прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, Петро Порошенко наголосив, що «сьогодні можливостей і необхідності для зміни не бачить».

Про Крим, який «не повернеш за рік»

Президент України повідомив, що уряд за його дорученням підготував цілий пакет позовів, які будуть направлені в різні суди, починаючи від Морського арбітражу закінчуючи Судом в Гаазі щодо захисту власності і до персональної відповідальності тих чи інших осіб.

«Уряд підготував також документ з переліком соціально-економічних та інших санкцій України проти Російської Федерації. Сьогодні, Крим залишається нашим першим пріоритетом».

Однак, за словами Порошенка, повернення Криму є надскладним завданням, яке неможливо виконати за один рік.

«У моєму посланні до ВР позначено пріоритети на рік, як ми швидко можемо реалізувати і звітувати суспільству. І якщо я не зупинився детально, скажімо, на проблемі повернення Криму, то це означає лише те, що це завдання надскладне і, на жаль, виходить за календарні рамки послання. Горизонт планування послання – 12 місяців. Але кожен день і кожну хвилину ми будемо робити все, щоб повернути Крим Україні», - сказав Порошенко.

Про місцеві та парламентські вибори

На думку Петра Порошенка місцеві вибори повинні повністю перезавантажити владу, оновити регіональні еліти, та пройти за найвищими демократичними стандартами.

«Я хотів би з цієї високої трибуни закликати всіх членів коаліції до спільної позиції на місцевих виборах, які повинні пройти за відкритими списками на підставі нового закону. Це будуть найважливіші місцеві вибори в історії України. Вони завершать процес перезавантаження влади: президентські, парламентські і, нарешті, місцеві вибори повинні повністю перезавантажити владу в Україні, оновити регіональні еліти».

Щодо парламентських виборів та можливості їх дострокового проведення глава держави висловив впевненість, що жодних перевиборів не буде, а діючий склад парламенту працюватиме повне скликання.

«Не дочекаєтесь. Україна сьогодні має проєвропейську коаліцію, конституційну більшість. І я впевнений в тому, що це дає нам можливість і відповідальність проводити конституційні зміни, в тому числі децентралізацію, недоторканність, судову реформу. Я думаю, що народ свою справу зробив. Перезавантаження сталася ».

Про ризик посилення конфлікту на Донбасі та чергове вторгнення російських військ в Україну

Петро Порошенко наголосив, що кількість військ РФ біля кордонів України й кількість військ, які перебувають на окупованих територіях сьогодні безпрецедентно велика.

«Із серпня місяця минулого року такої кількості військ не було біля наших кордонів. Мені здається, що для того, аби утримувати таке потужне військове угруповання, повинні бути дуже важливі причини. Думаю ризик російського вторгнення дуже високий», - додав президент.

Петро Порошенко також вважає, що спроба наступу бойовиків у районі Мар’їнки могла бути використана владою Росії для легітимізації використання російських ЗС на території України.

Про неможливість референдуму на Донбасі

Петро Порошенко націлений ніколи не допустити проведення референдуму, на якому було б питання про відокремлення Донбасу.

«Питання щодо відокремлення Донбасу – провокація. Я як президент, як гарант Конституції є гарантом територіальної цілісності України. І ніколи не допущу проведення референдуму із питанням від’єднання Донбасу”, - вказав Порошенко.

Водночас він додав, що можливим є референдум щодо режиму місцевого самоврядування.

Про досі непроданий бізнес

Не зважаючи на те, що з моменту обрання президентом, Порошенко досі не продав свій бізнес, він продовжує обіцяти, що зробить це, “як тільки з’явиться така можливість”. Зокрема, він заявив, що найближчим часом передасть свій пакет акцій корпорації Roshen в інвестиційний банк «Ротшильд».

«У нас уже готова і повністю узгоджена – угода про передачу в траст Ротшильду – компанії з бездоганною репутацією – мого пакету акцій в Рошені. Саме для того, щоб прізвище Порошенко серед власників не значилось. Загалом, є три покупці, які проводять перевірку «Рошену»».

Щож до Ліпецької фабрики президент зазначив, що вона «заарештована російською владою», і на неї поки не має покупців.

Про очікування від парламенту

Від Верховної Ради до кінця поточної сесії президент очікує як мінімум трьох надзвичайно важливих політичних рішень.

«Перше – це прийняття в першому читанні змін до Конституції, які напрацювала Конституційна комісія, які повинні бути представлені в парламенті, і ці зміни стосуються децентралізації. Друге, остаточне ухвалення конституційних змін, що стосується зняття депутатської та суддівської недоторканності. Третє – прийняття нового закону про місцеві вибори за відкритими списками».

Про посилення контролю в зоні АТО

Порошенко вважає, що «кордон» на лінії зіткнення буде лише посилюватись, аж поки РФ не забере з території України свої війська: «Контроль приберуть після відновлення контролю на кордоні з РФ».

Президент додав, що просить Верховну Раду України встановити більш жорсткий пропускний контроль на лінії зіткнення в зоні АТО.

«Значна кількість наркотиків вилучається при перетині лінії зіткнення, контрабанда товарів, інші речі, тому що кордону з тієї сторони, з РФ немає. Моє послання просте – хочете, щоб тут зняли кордон – дайте встановити межу там. І буде набагато легше жити всім».

Про відсутність безвізового режиму для подорожей у Європу

Петро Порошенко визнав, що незадоволений тим, як Україна, а, точніше, влада, виконує технічні завдання в питанні безвізвого режиму.

«З цього приводу я провів нараду і поставив чіткі календарні терміни... 10 червня відбудеться ще одна зустріч за участю відповідальних міністрів, технічні питання ми вирішимо. Нам перешкоджає корупція, а тому буде змінена система міграційної служби».

Про угоди з Фірташем

Президент Петро Порошенко наполягає, що під час зустрічі з олігархом Дмитром Фірташем і Віталієм Кличком у Відні весною 2014 року він жодних угод з першим не укладав.

«Я ніколи не заперечував дуже коротку і беззмістовну зустріч з Фірташем під час президентської кампанії. Але я категорично заперечую і заперечував будь-які домовленості. Більше того, гадаю, Фірташ має нести відповідальність за брехню під присягою у суді».

Щодо інших зустрічей та угод, президент додав, що проводив зустріч з Віталієм Кличком у Відні, оскільки там святкував свій день народження його брат Володимир. За підсумками зустрічі була укладена політична угода з двох частин.

Перша частина, за його словами, обговорювалася 29 березня на з'їзді партій УДАР і «Солідарність».

УНІАН