Адвокат Клюєва стверджує, що не робив жодних заяв про лікування підзахисного
Адвокат народного депутата Сергія Клюєва Юрій Сухов наголошує, що не заявляв про те, що його підзахисний зараз перебуває на лікарняному і проходить курс лікування.
Таку заяву він зробив в ефірі «5 каналу»
«Хтось від мого імені робить заяви, що Клюєв лікується і перебуває на лікарняному - я взагалі не робив таких заяв», – заявив Сухов.
Також він повідомив, що не вповноважений коментувати інформацію щодо дого, де перебуває Клюєв.
"Це пов'язано із адвокатською таємницею", - додав він.
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Крім того, адвокат Сергія Клюєва розповів, чому народний депутат одразу після зняття з нього недоторканності намагався вилетіти до Австрії.
Сухов зазначив, що у його підзахисного не було жодних обмежень на пересування, і він летів до цієї країни, щоб зустрітися з представниками Європейської комісії. Там, за словами адвоката, він мав намір захищати свою позиції під час вирішення питань щодо санкцій проти нього.
Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада дала згоду на притягнення народного депутата Сергія Клюєва до кримінальної відповідальності. А 8 червня стало відомо, що Клюєв за дорученням Генеральної прокуратури оголошений у розшук Службою безпеки України, а МВС розмістило про це інформацію на своєму сайті.