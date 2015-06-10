Адвокат Клюєва стверджує, що не робив жодних заяв про лікування підзахисного

Таку заяву він зробив в ефірі «5 каналу»

«Хтось від мого імені робить заяви, що Клюєв лікується і перебуває на лікарняному - я взагалі не робив таких заяв», – заявив Сухов.

Також він повідомив, що не вповноважений коментувати інформацію щодо дого, де перебуває Клюєв.

"Це пов'язано із адвокатською таємницею", - додав він.

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Крім того, адвокат Сергія Клюєва розповів, чому народний депутат одразу після зняття з нього недоторканності намагався вилетіти до Австрії.

Сухов зазначив, що у його підзахисного не було жодних обмежень на пересування, і він летів до цієї країни, щоб зустрітися з представниками Європейської комісії. Там, за словами адвоката, він мав намір захищати свою позиції під час вирішення питань щодо санкцій проти нього.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада дала згоду на притягнення народного депутата Сергія Клюєва до кримінальної відповідальності. А 8 червня стало відомо, що Клюєв за дорученням Генеральної прокуратури оголошений у розшук Службою безпеки України, а МВС розмістило про це інформацію на своєму сайті.