У ГПУ розповіли, кому доручили оголосити Клюєва в розшук

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

"Генеральна прокуратура внесла постанову про оголошення в розшук Сергія Клюєва та направила її до СБУ. Відповідними підрозділами вживаються заходи для встановлення місця знаходження Клюєва", - зазначили у ГПУ.

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Раніше начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк на своїй сторінці у Facebook повідомив, що СБУ не оголошувала Клюєва у розшук.

"Головним слідчим управлінням СБУ наразі не розслідується кримінальне провадження щодо Сергія Клюєва, тому й не оголошувався його розшук слідчими СБ України. Мабуть, технічна помилка має місце на сайті МВС", - написав Вовк.

Головним слідчим управлінням СБУ наразі не розслідується кримінальне провадження щодо Клюєва С.П., тому й не оголошувався його розшук слідчими СБ України. Мабуть, технічна помилка має місце на сайті МВС. Posted by Василь Вовк on 8 Июнь 2015 г.

Варто відзначити, що офіційних коментарів з цього приводу СБУ поки не надала.

Як раніше повідомлялось, інформація про розшук Клюєва з'явилась на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі про осіб, які переховуються від органів влади.

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За інформацією сайту МВС, Клюєв переховується від органів прокуратури. Датою зникнення вказано 4 червня.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Клюєв, якого напередодні позбавили недоторканності, не з’явився на допит у Генеральну прокуратуру України.

3 червня парламент позбавив позафракційного народного депутата Клюєва депутатської недоторканності та надав згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності.

При цьому від груп "Відродження" та "Воля народу" не проголосував жоден депутат, від "Опозиційного блоку" лише один депутат підтримав це рішення.

Варто зазначити, що того ж дня Клюєв намагався вилетіти до Відня, однак співробітники прикордонної служби в аеропорту Бориспіль заборонили народному депутату залишити територію України.

Нагадаємо, що Генпрокуратура підозрює Клюєва у скоєнні ряду злочинів, зокрема у заволодінні шахрайським шляхом фінансовими коштами, а також майном підприємств і приватних осіб.