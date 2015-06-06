ЄС опублікував рішення про продовження санкцій проти Лукаш, Табачника та Клюєва

Європейський Союз опублікував в Офіційному журналі рішення про продовження санкцій проти трьох колишніх українських посадовців – Олени Лукаш, Дмитра Табачника та Сергія Клюєва.

Зокрема, санкції проти Лукаш і Табачника продовжено ще на дев'ять місяців, проти Клюєва - на чотири місяці, передає власний кореспондент УНІАН.

Одночасно зі списку виключений Віктор Вікторович Янукович, який загинув навесні 2015 року.

"5 червня Рада ухвалила рішення, яким стосовно однієї з чотирьох осіб запобіжні заходи мають застосовуватися до 6 жовтня 2015 року і для двох осіб запобіжні заходи повинні застосовуватися до 6 березня", - йдеться у публікації.

Також Журнал повідомляє, що однієї особи більше не буде у списку. Цією особою вказаний Віктор Янукович-молодший.

Також Журнал зазначив причини, через які зазначені особою продовжують перебувати у "чорному списку".

Зокрема, щодо Табачника та Лукаш вказується, що проти них проводиться "розслідування українською владою за участь у незаконному привласненні державних коштів". Щодо Клюєва сказано, що він не тільки є «предметом кримінального розслідування» з аналогічних причин, але й пов'язаний з Андрієм Петровичем Клюєвим (брат), стосовно якого також відкрито кримінальне провадження з боку української влади за незаконне привласнення державних коштів або активів.

Як повідомлялося, 5 березня ЄС ухвалив рішення продовжити санкції щодо зазначених осіб до 6 червня.

Загалом у так званому "українському чорному списку" екс-посадовців, стосовно яких запроваджені обмежувальні заходи, спрямовані на заморожування активівперебуває 17 осіб.