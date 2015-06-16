Порошенко навів аргументи за відставку Наливайченка, але виступив проти звільнення Шокіна - Ляшко

Президент України Петро Порошенко пропонує звільнити Валентина Наливайченка з посади голови СБУ, але проти відставки Віктора Шокіна з посади генпрокурора.

Як передає кореспондент УНІАН, по це сказав журналістам голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

Він зазначив, що під час його зустрічі з Порошенком, де також були присутні, зокрема, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, Порошенко запропонував відправити у відставку Наливайченка, і при цьому виклав свої аргументи.

Ляшко відмовився назвати аргументи, які були висловлені президентом України, а зазначив: я не буду розказувати деталі зустрічі з президентом, бо це була зустріч не для преси, це була дуже відверта розмова”, але “аргументи, висловлені за відставку Наливайченка нас не задовольнили”.

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Він наголосив, що тому фракція Радикальної партії не голосувати в разі внесення президентом України подання до ВР за відставку Наливайченка з посади голови СБУ.

Ляшко повідомив, що під час зустрічі з Порошенком було поставлено питання щодо відставки Віктора Шокіна та міністра екології Ігоря Шевченка. який під час пожежі під Васильковим відпочивав в Ніцці.

Ляшко повідомив, що президент не вважає за доцільне відправляти у відставку Шокіна.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 15 червня, перед допитом у Генеральній прокуратурі Наливайченко заявив, що екс-заступник генпрокурора Анатолій Даниленко «кришував» діяльність нафтобази «БРСМ-Нафта» на Київщині, де сталася пожежа.

Вечором того ж дня у ЗМІ з'явилася інформація, що на зустрічі з парлоаментською фракцією Блока Петра Порошенка президент запропонував відправити у відставку Наливайченка.