Шокін просить США допомогти розслідувати факти корупції в ГПУ

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«У зв'язку зі значним суспільним резонансом, викликаним заявою голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка про наявність фактів корупції з боку колишніх посадових осіб Генеральної прокуратури України, пов'язаних з діяльністю ТОВ «БРСМ-Нафта», генеральний прокурор України Віктор Шокін звернувся до американських колег з пропозицією залучити фахівців відповідних служб як консультантів для допомоги у проведенні об'єктивного, повного розслідування кримінального провадження, пов'язаного з фактами, озвученими головою СБУ», - йдеться у повідомленні.

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Заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе зазначив, що «залучення американських фахівців продиктовано бажанням прокуратури провести неупереджене та ефективне розслідування резонансної справи, про результати якого буде повідомлено суспільству».

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Наливайченко заявив, що співвласником нафтобази «БРСМ-Нафта» під Києвом, де сталася масштабна пожежа, є один з колишніх заступників генпрокурора. 15 червня Наливайченка викликали на допит до Генпрокуратури.

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Перед допитом він заявив, що діяльність нафтобази в Київській області, де сталася пожежа, «кришував» екс-заступник генпрокурора Анатолій Даниленко.

Сьогодні, 18 червня, Верховна Рада за поданням президента Петра Порошенка 248-ма голосами звільнила Наливайченка з посади голови СБУ.