Порошенко звільнив послів України у Грузії та Литві
16:27, 18 червня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив надзвичайного і повноважного посла України у Грузії Василя Цибенка та надзвичайного і повноважного посла України у Литовській Республіці Валерія Жовтенка.
Президент України Петро Порошенко / twitter.com/poroshenko
Про це йдеться в указах глави держави №342 та №343, розміщених на сайті глави держави.
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Варто зазначити, що причини звільнення не вказані.
Раніше Порошенко підписав указ, яким звільнив Ігоря Долгова з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Бельгія, надзвичайного і повноважного посла України у Великому Герцогстві Люксембург та глави місії України при НАТО.
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