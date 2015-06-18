Порошенко звільнив послів України у Грузії та Литві

16:27, 18 червня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив надзвичайного і повноважного посла України у Грузії Василя Цибенка та надзвичайного і повноважного посла України у Литовській Республіці Валерія Жовтенка.

Фото twitter.com/poroshenko

Про це йдеться в указах глави держави №342 та №343, розміщених на сайті глави держави.

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Варто зазначити, що причини звільнення не вказані.

Раніше Порошенко підписав указ, яким звільнив Ігоря Долгова з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Бельгія, надзвичайного і повноважного посла України у Великому Герцогстві Люксембург та глави місії України при НАТО.

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