Порошенко звільнив главу місії при НАТО та посла України в Бельгії Ігоря Долгова

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким звільнив Ігоря Долгова з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Бельгія, надзвичайного і повноважного посла України у Великому Герцогстві Люксембург та глави місії України при НАТО.

Читайте такожПрезидент затвердив Стратегію національної безпеки УкраїниВідповідний указ (№ 302/2015) оприлюднено на сайті президента.

Повідомляється, що розпорядженням уряду (№474-р від 15 травня) Кабінет міністрів України призначив Долгова заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.