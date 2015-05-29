Порошенко звільнив главу місії при НАТО та посла України в Бельгії Ігоря Долгова
23:22, 29 травня 2015Політика
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Порошенко звільнив Долгова з посади посла України в Бельгії та Королівстві Люксембург і голови місії при НАТО.
Порошенко звільнив главу місії при НАТО та посла України в Бельгії Ігоря Долгова / rian.com.ua
Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким звільнив Ігоря Долгова з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Бельгія, надзвичайного і повноважного посла України у Великому Герцогстві Люксембург та глави місії України при НАТО.
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Повідомляється, що розпорядженням уряду (№474-р від 15 травня) Кабінет міністрів України призначив Долгова заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.
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