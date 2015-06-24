Завдання коаліційної угоди виконано менш ніж на 40% - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в середу повідомив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків.

«На сьогоднішній день завдання з терміном виконання на кінець травня за коаліційною угодою становлять: 61% - невиконані, а 39% - виконані», - сказав Шимків.

При цьому він відзначив, що на сьогоднішній день існує ймовірність того, що прописані в коаліційній угоді завдання можуть бути не виконані у встановлений термін.

«Ми бачимо, що є ймовірність і ризик, що деякі положення коаліційної угоди можуть бути невиконані, тому що є чіткий план, і в коаліційній угоді передбачені терміни та конкретні дії», - відзначив Шимків.

Читайте такожЛяшко став координатором парламентської коаліціїВін також повідомив, що з реформи децентралізації на сьогоднішній день виконано 46% поставлених завдань. На поточному етапі реформи децентралізації кожна область має затвердити плани формування територіальних громад і регіональні стратегії розвитку.

«У нас є 4 області, які вже це зробили – це Чернігівська, Рівненська, Херсонська та Донецька. Ці області зможуть одержати додаткове фінансування для реалізації проекту», - повідомив Шимків.

Водночас заступник глави АП відзначив, що з метою прискорення розробки та імплементації реформ Національна рада реформ запропонував Кабінету міністрів і Верховній Раді визначити відповідальних за їх впровадження в країні.

«Національна рада реформ запропонувала і уряду, і парламенту визначити відповідальних за конкретні впровадження реформ в рамках коаліційної угоди, поліпшити взаємодію, частіше проводити зустрічі і зробити так, щоб міністри були більш активно залучені до взаємодії з Верховною Радою, і депутати активно залучалися до розробки законодавчих ініціатив Кабінету міністрів», - сказав Шимків.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2014 року п'ять політичних партій «Блок Петра Порошенко», «Народний фронт», «Самопоміч», «Батьківщина» і Радикальна партія, що пройшли в парламент, парафували коаліційну угоду.

12 грудня Кабінет міністрів України вніс зміни до Програми діяльності уряду, доповнивши вступну частину положенням про те, що коаліційна угода є її невід'ємною частиною.