Таку заяву в інтерв'ю Reuters зробив колишній лідер російських терористів в Україні Олександр Бородай.

Терорист заявив, що очікує від українського війська наступальних дій.

"Урешті-решт українська армія спробує здійснити прорив. Це дуже імовірний розвиток... Я не певний, що обійдеться без великої війни, бо Росія не може вічно терпіти цю пухлину на своєму кордоні", - заявив Бородай.

Читайте такожРосійський терорист Бородай заявив, що у Гіркіна проблеми з психікою"Я визнаю, що Росії може урватися терпець", - сказав Бородай, відповідаючи на питання, чи буде Росія здійснювати військове вторгнення в Україну.

Довідка. Олександр Бородай - російський політтехнолог, дописувач праворадикальних видань. Після окупації Криму брав активну участь у розхитуванні ситуації на українському Донбасі, кілька місяців очолював там інспірований Росією сепаратистький рух. Бородая пов'язують з тогочасним командиром терористів Ігорем Гіркіним та російським олігархом Костянтином Малофєєвим.