Росія не може вічно терпіти "цю пухлину" на кордоні - терорист Бородай погрожує Україні інтервенцією
Перемир'я на українському сході зазнає колапсу і це втягне Росію в "велику війну" з метою прибрати від кордонів цю "пухлину".
Таку заяву в інтерв'ю Reuters зробив колишній лідер російських терористів в Україні Олександр Бородай.
Терорист заявив, що очікує від українського війська наступальних дій.
"Урешті-решт українська армія спробує здійснити прорив. Це дуже імовірний розвиток... Я не певний, що обійдеться без великої війни, бо Росія не може вічно терпіти цю пухлину на своєму кордоні", - заявив Бородай.
Читайте такожРосійський терорист Бородай заявив, що у Гіркіна проблеми з психікою"Я визнаю, що Росії може урватися терпець", - сказав Бородай, відповідаючи на питання, чи буде Росія здійснювати військове вторгнення в Україну.
Довідка. Олександр Бородай - російський політтехнолог, дописувач праворадикальних видань. Після окупації Криму брав активну участь у розхитуванні ситуації на українському Донбасі, кілька місяців очолював там інспірований Росією сепаратистький рух. Бородая пов'язують з тогочасним командиром терористів Ігорем Гіркіним та російським олігархом Костянтином Малофєєвим.