МВС через ГПУ попросить депутатів дозволити примусовий допит Льовочкіна по справі Калашникова

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

"Екс-голова адміністрації Януковича Сергій Льовочкін не з'являється на неодноразові виклики на допит у зв'язку з розслідуванням справи про вбивство Калашникова. Ховається за депутатською недоторканністю. Така поведінка депутата від ПР - перешкода об'єктивному розслідуванню вбивства його ж у минулому однопартійця", - написав Аваков.

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Він підкреслив, що МВС вже зверталася безпосередньо до голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана з проханням забезпечити свідчення депутата, які мають важливе значення для слідства по цій резонансній справі. "Результат - нуль", - повідомляє Аваков.

"Щоб припинити спекуляції в необгрунтованості ініційованого МВС допиту Льовочкіна, відішлю тих, хто сумнівається, хоча б до інформації від близьких до вбитого людей, яка просочилася у відкриту пресу. В інтерв'ю, даних журналістам - йшлося про конфлікт вбитого з Льовочкіним і Клюєвим через грошовий борг. Слідство ж володіє більш глибинною інформацією, ніж журналісти. Тому і необхідне проведення допиту", - заявляє Він.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня у Києві був застрелений екс-народний депутат від ПР, один з організаторів антимайдану Калашников.

Метою допиту Льовочкіна в МВС є встановлення обставин його знайомства з Калашниковим, а також їх взаємовідносин, кола спілкування, наявності можливих боргових зобов'язань, конфліктних ситуацій, погроз, спільних проектів, у тому числі – пов'язаних з Партією регіонів і передвиборчою кампанією.

У зв'язку з неявкою Льовочкіна 28 травня в МВС слідство направило йому повістку для проведення допиту в якості свідка 2 червня.