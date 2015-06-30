На вечірньому засіданні Рада розгляне кадрові питання щодо Шевченка і Чернушенка - депутат
Народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко зазначає, що на вечірньому засіданні парламенту розглядатимуться кадрові питання щодо міністра екології Ігоря Шевченка та голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав у коментарі журналістам.
Геращенко зокрема зазначив, що його фракція планує голосувати за відставку Шевченка. “Сьогодні після перерви воно (питання щодо відставки Шевченка — УНІАН) буде розглядатися”, - відзначив депутат.
Читайте такожУ ще одному будинку глави Апеляційного суду Києва провели обшук (відео)
Крім того, за його словами, сьогодні планується і розгляд питання щодо Чернушенка.
“Планується розгляд цього питання о 16.00. Профільний комітет Верховної Ради з питань правосуддя ухвалив позитивне рішення. І я також впевнений, що буде надана згода на притягнення даного суді до кримінальної відповідальності”, - сказав Геращенко.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок в парламенті опублікували постанову про звільнення глави Міністерства екології Шевченка.
Також у парламенті зареєстровано проект постанови про надання згоди на затримання та арешт голови Апеляційного суду Києва Чернушенка.