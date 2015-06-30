На вечірньому засіданні Рада розгляне кадрові питання щодо Шевченка і Чернушенка - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав у коментарі журналістам.

Геращенко зокрема зазначив, що його фракція планує голосувати за відставку Шевченка. “Сьогодні після перерви воно (питання щодо відставки Шевченка — УНІАН) буде розглядатися”, - відзначив депутат.

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Крім того, за його словами, сьогодні планується і розгляд питання щодо Чернушенка.

“Планується розгляд цього питання о 16.00. Профільний комітет Верховної Ради з питань правосуддя ухвалив позитивне рішення. І я також впевнений, що буде надана згода на притягнення даного суді до кримінальної відповідальності”, - сказав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок в парламенті опублікували постанову про звільнення глави Міністерства екології Шевченка.

Також у парламенті зареєстровано проект постанови про надання згоди на затримання та арешт голови Апеляційного суду Києва Чернушенка.