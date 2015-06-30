Нардепи зареєстрували проект постанови про згоду на арешт глави Апеляційного суду Києва

13:54, 30 червня 2015
Політика
0 0

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про надання згоди на затримання та арешт голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка.

Чернушенко / Фото УНИАН
 

Про це свідчить інформація на офіційному сайті парламенту.

Ініціатором проекту є народний депутат Руслан Князевич, якій є головою парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя.

Читайте такожОпубліковані SMS судді Чернушенка з "рекомендаціями", як треба вирішувати справи в суді (фото)

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат від “Батьківщини” Сергій Соболєв заявив, що це питання Верховна Рада може розглянути вже сьогодні.

24 червня Генпрокуратура повідомила про підозру Чернушенку у скоєнні тяжких кримінальних правопорушень. Генеральний прокурор Віктор Шокін ініціював перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відсторонення зазначеної особи від посади і звернувся з поданням до Верховної Ради України про надання згоди на затримання і арешт судді.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter