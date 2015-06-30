Нардепи зареєстрували проект постанови про згоду на арешт глави Апеляційного суду Києва

Про це свідчить інформація на офіційному сайті парламенту.

Ініціатором проекту є народний депутат Руслан Князевич, якій є головою парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя.

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Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат від “Батьківщини” Сергій Соболєв заявив, що це питання Верховна Рада може розглянути вже сьогодні.

24 червня Генпрокуратура повідомила про підозру Чернушенку у скоєнні тяжких кримінальних правопорушень. Генеральний прокурор Віктор Шокін ініціював перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відсторонення зазначеної особи від посади і звернувся з поданням до Верховної Ради України про надання згоди на затримання і арешт судді.